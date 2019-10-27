Тревожит глобальное потепление? У вас «эко-тревожность»!

/В России/

Страх глобального потепления – новая психологическая проблема. Это отмечают американские и канадские психотерапевты. Возможные варианты нового заболевания – «климатическое расстройство» и «эко-тревожность».

Это характеризуется чувством безысходности, связанным с разрушением нашей экосистемы, и постоянными думами о грядущем апокалипсисе. В форме расстройств в России такое пока не встречается, но присутствует яркий интерес, особенно в соцсетях, рассказала психолог Юлия Белякова.

«В России такая тенденция тоже появляется, много становится магазинов с эко-продуктами, эко-кафе и других эко-направлений. Это пользуется спросом. Относительно этой проблематики – это чисто маркетинговая политика, психологическое воздействие на людей. Проблема поднимается, из года в год люди слышат, что это остро, важно, что нужно питаться особыми продуктами, жить в особых домах. Это влияет на их мозг, это маркетинговый путь. Это еще не приобрело патологический характер, но присутствует яркий интерес», – считает Юлия Белякова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/