Новороссийский торговый порт получил сертификат «Высокая прозрачность» в рамках исследования закупок государственными корпоративными заказчиками

/В России/

Группа НМТП сообщает, что ПАО «НМТП» поднялось на 8 место в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» в категории «Государственные корпоративные заказчики» за 2019 год (в 2018 году – 17 место). ПАО «НМТП» присвоен рейтинг «Высокая прозрачность».

Соответствующий сертификат получен Центром организации закупочной деятельности и управления материальными ресурсами Группы компаний НМТП.

В этом году в категории «Государственные корпоративные заказчики» оценивалась закупочная деятельность 67 крупнейших компаний России.

Для оценки закупщиков, осуществляющих размещение заказа в рамках 223-ФЗ, рейтингом использовались 17 критериев, в том числе данные, характеризующие степень информационной открытости и регламентированности закупочной деятельности компании, включая доступность различных видов информации о правилах проведения процедур. Учитывались данные о планируемых закупках, предстоящих конкурсных процедурах и заключенных контрактах на официальном сайте участника и в других открытых источниках, а также данные о степени использования конкурентных процедур.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» публикуется с 2006 года независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

На протяжении всех этих лет проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является инструментом общественного контроля эффективности расходования средств государственными и корпоративными заказчиками, повышает дисциплину заказчиков по организации и планированию своей деятельности.

Источник: пресс-служба