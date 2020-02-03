РЭУ «Троицкий групповой водопровод» заменил 30 метров магистрального водовода

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29 января специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по замене аварийного участка длиной 30 метров магистрального водовода МВ-1 диаметром 1000 мм в районе города Крымска.

Старая стальная труба, проложенная около 50 лет назад, была сильно изношена. Поэтому в последнее время здесь все чаще случались порывы сети. По этой причине принято решение заменить ветхую часть магистрального водовода на данном участке. По магистрали вода подается с насосной станции третьего подъема в район опытно-селекционной станции города Крымска и на улицу Луначарского, а также на хутор Красный.

Предварительно были выполнены подготовительные работы: одиннадцатиметровые секции трубопровода сварены в плеть, произведен контроль сварных соединений, вырыта траншея. Демонтаж участка старой трубы с недопустимыми дефектами стенки трубопровода и монтаж новой выполняла бригада под руководством мастера водоснабжения Геннадия Чайковского. Специалисты оперативно и качественно выполнили врезку нового участка, закончив ремонтные работы в 22 часа 30 минут. После промывки и обеззараживания, приступили к вводу в эксплуатацию водовода. Замена изношенного участка позволит снизить количество нештатных ситуаций в системе водоснабжения и повысить надежность работы магистрального водовода МВ-1.

Однако выйти на рабочую мощность не получилось из-за поломки сбросной задвижки диаметром 500 мм – вышел из строя запорный клин.

«В процессе эксплуатации и старения техническое состояние не только труб, но и оборудования значительно ухудшилось. Для ликвидации аварийной ситуации вновь пришлось остановить подачу воды. На месте были выполнены сварочные работы, установлена заглушка», - рассказал Леонид Пархоменко, начальник участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Ремонтные работы были завершены около шести часов вечера 30 января и уже в 21.00 вышли на плановый режим подачи воды

Источник: пресс-секретарь управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК "Кубаньводкомплекс"