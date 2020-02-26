О результатах мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения

/В России/

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора осуществляется постоянный мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Так в сфере государственного земельного надзора Управлением за 2019 год было отобрано 777 образцов проб почвы на площади 5894,72 га.

На агрохимическое обследование отправлено 450 проб, проконтролированная площадь составила более 5,6 тыс.га, при этом снижение показателей плодородия установлено на площади 2277,6 га.

На химико-токсикологическое обследование исследовано 327 проб, отобранных с площади 249 га, из них в 209 пробах на площади 20,79 га отмечено превышение ПДК тяжелых металлов, нитратов и бензапирена).

Исследования проведены в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

По выявленным фактам нарушения земельного законодательства землепользователи привлечены к административной ответственности

Уважаемые землепользователи, Южное Управление напоминает, что агрохимический анализ почвы (её свойств) позволяет более рационально и экономно использовать дорогостоящие удобрения, повышая при этом уровень урожайности в хозяйстве, а также минимизировать негативное влияние удобрений на окружающую среду.