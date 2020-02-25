Рейтинг эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Краснодарского края

/В России/

Вниманию читателя предлагается рейтинг законодателей от Краснодарского края. Рейтинг является частью масштабного исследования, и ранее в статье «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» уже были опубликованы многочисленные результаты и подробная методология исследования.

Лоббистская эффективность рассматривается как способность законодателей к продвижению законопроектов через федеральный парламент. В зависимости от того, как много законопроектов было инициировано с участием депутата или сенатора, и как много законопроектов в итоге превратилось в законы, подписанные президентом, оценивалась лоббистская результативность парламентария, как субъекта законодательной инициативы. Разумеется, что деятельность народных избранников не может рассматриваться исключительно через призму величины числа одобренных парламентом законопроектов, но, тем не менее, сухие и объективные цифры наглядно демонстрируют важный аспект профессиональной деятельности депутатов и сенаторов, а также какой лоббистской эффективностью наделен каждый из парламентариев.

Данные о законотворческой активности и принадлежности депутатов и сенаторов к тому или иному региону взяты с официальных сайтов Государственной Думы и Совета Федерации. Исследователями были подсчитаны законодательные инициативы, внесенные в Государственную Думу в период действия VII созыва (до 16 сентября 2019 года). Разделение депутатов и сенаторов на группы «активных», «пассивных», «плодовитых», «стопудовых», «вне конкурса», «суетливых», «ленивых», «холостых», «пустопорожних» и «разовых» было произведено условно, с долей иронии, чтобы облегчить восприятие результатов сложного исследования.

Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» – Ирина Толмачёва, психолог, политолог, автор бестселлера «Лоббизм по-русски. Между бизнесом и властью», организатор дискуссий, посвященных вопросам взаимодействия власти, бизнеса и общества, в рамках Московского Экономического Форума.

Краснодарский край

Интересы Краснодарского края в федеральном парламенте представляют восемнадцать депутатов от четырех фракций и два сенатора, которые уже длительное время наделены полномочиями и имели много возможностей показать себя в деле. Краснодарский край можно рассматривать как один из субъектов Российской Федерации, имеющих многочисленное представительство в федеральном парламенте. Законодатели с высокой лоббистской эффективностью формируют весомую и многочисленную группу «плодовитых». Среди них депутаты Дмитрий Ламейкин, Наталья Боева, Светлана Бессараб, Владимир Синяговский, Алексей Ткачев, Алексей Воевода, Владимир Евланов, Наталья Костенко из фракции «Единая Россия», депутат Андрей Луговой из фракции ЛДПР и сенатор Алексей Кондратенко. Законодатели с низкой лоббистской эффективностью также многочисленны. Это «пустопорожние» депутаты Николай Осадчий и Николай Харитонов из фракции КПРФ, «ленивые» депутаты Алексей Езубов, Дмитрий Пирог, Константин Затулин, Иван Демченко из фракции «Единая Россия» и депутат Юрий Напсо из фракции ЛДПР, «холостой» депутат Александр Ремезков из фракции «Справедливая Россия», «пассивный» депутат Сергей Кривоносов из фракции «Единая Россия» и «разовый» сенатор Владимир Бекетов.

Источник: https://argumenti.ru/society/2020/02/652072