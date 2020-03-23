Воду в Новороссийске не отключают!

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По решению губернатора края Вениамина Кондратьева ввод в эксплуатацию нового участка ТГВ переносится на май.

Ограничения подачи водоснабжения, запланированное на 24 марта, в Новороссийске не будет. Об этом сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко в соцсетях.

"Такое решение принято, чтобы сейчас не отключать людям воду из-за переврезки нового участка водопровода.

Для проведения строительных работ, которые должны были пройти завтра, требовалось отключить воду на 2 дня в Новороссийске. Без центрального водоснабжения на это время осталось бы около 80% жителей города.

Также в Новороссийске был разработан администрацией города, МУП «Водоканалом», внутригородскими районами план мероприятий по обеспечению подвоза воды автоцистернами.

Людям, у которых по состоянию здоровья и другим исключительным причинам не будет возможности набрать во время подвоза воду самостоятельно, помощь должны были оказать волонтеры. – Однако в связи с тем, что в крае сейчас усилены меры санитарно-эпидемиологической направленности, это не правильно. Поэтому губернатор принял решение перенести переврезку на май, – отметил первый замглавы края Андрей Алексеенко @andrey.a.alekseenko. Напомню, по поручению главы региона, в крае ведется реконструкция 3-ех крупных водопроводов – Троицкого, Таманского и Ейского. Они обеспечивают водой более 800 тысяч человек – это жители Геленджика, Крымска, Новороссийска и Ейска. Коммуникации давно изношены и требуют реконструкции. В этом году планируется ввод в эксплуатацию уже построенных участков водопроводов. В частности, завершены работы по прокладке 18 км новой нитки Троицкого водовода. Введение в эксплуатацию нового участка водовода даст техническую возможность увеличить подачу воды в Новороссийск на 7-8 тысяч кубов в сутки. Всего с прошлого по 2024 год на реконструкцию трех водоводов планируется направить 10 млрд рублей.

В связи с отменой ремонтных работ на водоводе МУП "Водоканал" продолжит подавать воду по прежнему регламенту, действующему в городе с ноября 2019 года."

Источник: Фейсбук