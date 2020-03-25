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В Госдуме предложили поддержать самозанятых

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил отменить налог для самозанятых до окончания ситуации с распространением коронавируса. В интервью радио Sputnik он объяснил, что офисные работники временно потеряли конкурентные преимущества, а самозанятые могут стать драйвером роста экономики.

 

 

 

"Самозанятые уже привыкли работать из дома в ограниченных условиях, стали частниками, не очень сильно зависят от локации, в которой они работают. Для них освобождение от налогов – не просто компенсаторная история, а возможные дополнительные ресурсы для более быстрого развития экономики", – рассказал заместитель Председателя комитета Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В России

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