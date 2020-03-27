Глава Хакасии рассказал о работе на карантине

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Глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал радио, как проходит его работа дистанционно. Ранее он сообщил жителям республики, что ушел на самоизоляцию, потому что летел в одном самолете с зараженной коронавирусной инфекцией.

"Работа идет очень активно, все постоянно на телефоне, совещания в режиме онлайн провожу. Откровенно скажу, отсутствие на рабочем месте особо не ощущается, потому что решения приходится принимать дистанционно", – рассказал глава Хакасии.

Ситуация с коронавирусом в республике контролируемая, добавил Валентин Коновалов.

"На сегодняшний день два подтвержденных случая заражения, оба были завезены из-за рубежа. Мужчина был в Германии, прилетел из Москвы обратно. Второй случай, который подтвердился сегодня, – женщина отдыхала во Франции и в Италии. Как только у нас были введены меры по повышенной готовности, были розданы соответствующие рекомендации. Но люди у нас в разных сферах работают, и донести до всех понимание, что ограничения нужно соблюдать, очень сложно", – рассказал Валентин Коновалов.

По данным оперштаба, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, 38 человек выздоровели, двое пациентов умерли.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru