Центры обслуживания ПАО «ТНС энерго Кубань» приостанавливают очное обслуживание физических лиц!

/В России/

В связи с угрозой массового распространения коронавируса на территории Краснодарского края и Республики Адыгея начали действовать ограничительные меры, введенные постановлением президента и глав регионов.

В связи с этим ПАО «ТНС энерго Кубань» принимает все возможные меры для снижения рисков заражения клиентов и сотрудников и временно прекращает очное обслуживание физических лиц!

Обращаем ваше внимание, что значительную часть услуг нашей компании можно получить при помощи дистанционных сервисов без посещения Центров обслуживания клиентов. Представителям старшего поколения рекомендуется обратиться к своим близким родственникам, они помогут вам передать показания, оплатить электроэнергию или задать вопрос компании онлайн.

Оплачивайте счёт за электроэнергию:

Передача показаний:

Задавайте вопрос специалисту компании и

отправляйте необходимые документы:

на сайте «ТНС энерго Кубань» через сервис обратной связи «Напишите нам»;

в личном кабинетеи мобильном приложении на странице «Обращение в компанию».

ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует клиентов о графике работы Единого контактного центра в период объявленной нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр ПАО «ТНС энерго Кубань» по телефонам: 8 (861) 298-01-70, 8 (800) 775-44-23:

с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 часов вам ответят операторы;

автоматические сервисы с понедельника по воскресенье работают круглосуточно.

Напоминаем, что даже в автоматическом режиме можно получить информацию о номерах телефонов аварийных служб, состоянии лицевого счета, сроках оплаты, состоянии приборов учета и способах их замены (нажатием соответствующих клавиш).

Клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии также могут воспользоваться мобильным приложением «ТНС энерго», а также оплатить электроэнергию без комиссии и личного посещения центров обслуживания клиентов сайте https://kuban.tns-e.ru.

Источник: пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»