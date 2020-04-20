Сколько в России должен длиться карантин

/В России/

"Мы имеем дело с кризисом, который до конца непредсказуем ни по времени, ни по своей глубине".

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, два месяца карантина из-за COVID-19 достаточно, далее следует думать о восстановлении производства.

"Сценарий развития кризиса зависит от длительности карантина, от того, насколько открытой будет экономика, будет ли восстановлено производство. Этот кризис непредсказуем ни по времени, ни по масштабу", - пояснил Костин в интервью РБК.

По его словам, сейчас можно анализировать политику отдельных стран: например, в Германии уже объявили о постепенном выходе из карантина, президент США Дональд Трамп также все время порывается из него выйти. "Я думаю, что два месяца карантина – достаточно, чтобы начать искать баланс в пользу восстановления производства. Но, как показывает опыт США и Европы, плато сохраняется долго", - отметил глава ВТБ.

Источник: Московский Комсомолец