В России разработают меры поддержки зоопарков и цирков

/В России/

Весь бизнес, который связан с животными, сейчас закрыт и не имеет никаких финансовых потоков, рассказал в интервью радио Sputnik председатель организации Альянса защитников животных Юрий Корецких.

Неизвестно, на сколько хватит финансовой подушки, которая есть.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкультуры РФ совместно с регионами разработать меры поддержки организаций, в которых содержатся животные, в период пандемии. Речь идет том числе о частных зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.

"Через месяц после простоя многие заговорили о том, что им становится уже просто не на что кормить животных, в том числе зоопарки, цирки, приюты для животных. Все сталкиваются с одинаковой проблемой. Где-то помогают пожертвования людей, где-то находятся способы привлечь кредиты, но ситуация достаточно тяжелая. Особенно это касается частных заведений. Иногда идут разговоры, что начнут усыплять животных, потому что их нечем кормить. У многих заведений к животным чисто коммерческий подход, и если животные перестают приносить прибыль, от них могут избавиться. Но владельцы сейчас обязаны принять ответственность и даже в ущерб себе сохранить животных", – считает Юрий Корецких.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/