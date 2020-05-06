Есть проблемы водоснабжения Крыма

/В России/

В коронавирусном инфошуме мало кто обратил внимание на прогноз главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

По его словам, грядущее лето может быть аномально жарким за всю историю наблюдений. В Крыму, который уже испытывает серьёзный дефицит воды, не могли пройти мимо этого заявления. Крымчане активно обсуждают кризис с водой, который последует сразу после карантина. Проблема, с которой давно столкнулись аграрии, скоро коснётся всех.

На полуострове запасы водохранилищ естественного стока не успевают пополняться (https://t.me/persimmoncrimea/2413) из-за засухи и отсутствия дождей. Суммарный запас воды в крымских водохранилищах к началу мая составил около 90 миллионов кубометров. Это на 13 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад.

«Карантинный режим» только увеличивает потребление воды, а погодные условия, не благоволят. Требование федерального центра увеличить площади посевов в Крыму невозможно выполнить из-за недостатка воды - минсельхоз Крыма. В бассейнах рек, воды в среднем 20-40% от обычного количества, большинство мелких пересохли.

Симферопольское водохранилище — один из крупнейших искусственных водоёмов Крыма. Снабжает водой некоторые населённые пункты района. Заполнено на 20% и частично превратилось в пустыню. За апрель в него поступило всего 0,6 миллиона кубометров, что соответствует примерно четырехдневному расходу воды в столице Крыма. Потери в сетях столицы по неофициальной информации составляют почти 70%.

Аянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян снабжающее водой Симферополь и несколько близлежащих поселков благодаря талым водам с гор наполнено примерно на 60%. Чернореченское водохранилище на территории города Севастополь. Образовано в 1956 году на реке Чёрной, в центре Байдарской долины, является основным источником водоснабжения Севастополя. Воды в нём в два раза меньше чем в 2018 и 2019 годах. Белогорское водохранилище — одно из крупнейших водохранилищ Крыма, в 2014 году была выстроена схема переброски вод Белогорского и Тайганского водохранилищ для нужд орошения самых засушливых регионов полуострова – Восточного и Северного Крыма. Сейчас их воды используются для обеспечения питьевой водой жителей Восточного Крыма, но воды здесь намного меньше чем ещё два года назад. Партизанское водохранилище — водохранилище, построенное в 1966 году на реке Альма для водоснабжения города Симферополя, заполнено примерно на 30% и стремительно мелеет. Загорское водохранилище — водохранилище естественного стока, создавалось по личному указанию Никиты Хрущёва (вместе со Счастливенским водохранилищем) для решения вопроса водоснабжения Большой Ялты, одно из наиболее наполненных на сегодняшний день. Изобильненское водохранилище в районе Алушты. Расположено на реке Улу-Узень. Образовано в 1979 году для водоснабжения Большой Алушты. Заполнено на 70% но переживало и худшие времена.

Вопреки требованию федерального центра и направляемым средствам ФЦП проблема с водой в Крыму не решается. Инвестпроекты как и опреснение не рассматриваются, заявленная поддержка аграриям в части получения глубинных вод не оказывается. Всё, что смогли предложить местные руководители – эксперименты с введением дифференцированных тарифов, подачи по графику и шантаж Москвы введением режима ЧС по воде. Они уже признают очевидное - проблему не скрыть. Решение вопроса с водой лежит в политической плоскости переговоров с Украиной, а в политике нет ничего невозможного, особенно сейчас.