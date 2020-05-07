Правительство расширило функционал информационного сервиса о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса

/В России/

Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки.

На главной странице информационного сервиса Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка – «Узнайте, какие меры подходят Вам». За ней открывается несложный опросник. В зависимости от ответов пользователя система выдаёт тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса. Вопросы несложные. Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя по размещённой рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее. Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом.

Сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой даётся подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

На главной странице сервиса также доступна информация о ключевых решениях, принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещается постоянно обновляемый отчёт о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая подчеркнул, что необходимо структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях коронавируса. По словам главы государства, и граждане, и бизнес должны знать о том, какие именно меры поддержки предлагаются Правительством и каким образом ими можно воспользоваться.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.