Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей

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Регулятор намерен включить печатный станок, чтобы не вскрывать ФНБ.

Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что этот механизм позволит Центробанку печатать рубли и тем самым не тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам источников Bloomberg, эта мера позволит регулятору устранить брешь в бюджете, которую пробили рухнувшие цены на нефть. По их оценкам, государственная казна не досчиталась пятую часть от заложенной в бюджете суммы.

По словам бывшего замминистра финансов РФ Олега Вьюгина, планы ЦБ продиктованы боязнью главы государства вскрывать «кубышку».

«Тратить средства Фонда национального благосостояния президент очень боится, потому что ФНБ потратил — и ничего больше нет», - цитирует Вьюгина «Росбалт».

Стоит отметить, что по закону Центробанку запрещено напрямую наполнять бюджета деньгами за счет эмиссии, скупая облигации федерального займа. Но регулятор может вливать деньги в банковский сектор, принимая в качестве залога государственные ценные бумаги, приобретенные на аукционах и рынке.

Источник: Московский Комсомолец