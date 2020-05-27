26 мая отметили день предпринимательства

/В России/

Ежегодно 26 мая предпринимательское сообщество нашей страны отмечает профессиональный праздник – День российского предпринимательства.

«Этот год стал непростым испытанием для всего предпринимательского сообщества, пандемия коронавируса повлияла на всех, в том числе на социальных предпринимателей. Мы продолжаем оказывать поддержку пулу наших проектов и надеемся, что социальный бизнес, который оказывает большое позитивное воздействие на жителей нашей страны, скоро сможет вернуться к привычному режиму работы», – сказала общественный деятель, директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева<.

Напомним, что в конце апреля Фонд «Наше будущее» принял решение расширить меры поддержки и предоставить наиболее нуждающимся социальным предпринимателям гранты, которые позволят им покрыть текущие расходы.

Адресная поддержка оказывается 40 проектам, которые Фонд поддерживал ранее. Это те предприниматели, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Гранты предоставляются им на покрытие самых необходимых текущих расходов, таких как аренда, зарплата сотрудников, коммунальные платежи и прочие расходы. Их получают предприятия, работающие в сфере социального туризма, медицины, спорта, а также детские бассейны. Тем, кто оказывает услуги социально незащищенным категориям граждан, грант выдается на оказание бесплатных услуг. Также гранты выделяются организациям, которые предоставляют услуги иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря денежной помощи 38 детей-инвалидов смогут бесплатно посещать занятия 2 месяца.

Одним из участников адресной поддержки стал музей вулканов на Камчатке «Вулканариум». Несмотря на то, что во время самоизоляции музеи не принимают посетителей, «посетить» его все-таки можно – команда «Вулканариума» запустила по нему виртуальный тур, а также виртуальное путешествие «Вулканы и космос», курс лекций для туркомплекса и курс лекций по математике. Кроме того, для поддержки друзей и коллег – социальных предпринимателей Камчатки – музейное кафе переоборудовали под бесконтактную продажу их товаров: экопродуктов, книг, игрушек.

Для поддержки социальных предпринимателей – производителей товаров Фонд «Наше будущее» выкупит у них продукцию, которая будет направлена на благотворительные цели. В частности, у коломенской мануфактуры будут выкуплены средства гигиены, которые будут переданы в поддержанные Фондом 20 пансионатов для пожилых, где сейчас проживает почти 1200 постояльцев. Также продукция будет закупаться у многофункционального производственно-туристического центра «Конаковский фаянс».

При помощи интеллектуальных волонтеров проекта todogood антикризисную консалтинговую поддержку получат 13 социальных предпринимателей, поддержанных Фондом «Наше будущее». Им помогут справиться с кризисной ситуацией в условиях пандемии и проработать различные направления: скорректировать текущую бизнес-модель, развить онлайн-направление, расширить возможности в продвижении действующих услуг и пр.

Одним из участников консалтингового проекта станет Candle bar, где «особые мастера» – люди с ментальными нарушениями, инвалидностью по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату – производят свечи из вощины. В рамках консалтингового проекта будет проанализирована текущая бизнес-модель предприятия и предложены пути ее оптимизации. Будет построена стратегия работы с ретейлом, структурированы процессы и определены организационная структура предприятия и возможности по расширению продуктовой линейки. Интеллектуальные волонтеры, которые подобраны для помощи Candle bar, – сотрудники компаний Ernst & Young, PwC, Twinings, «Интернет Панда», а также Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ.

Общий объем финансовой поддержки в период пандемии составит 11,6 млн рублей.

Также напомним, что Фонд «Наше будущее» объявил об отсрочке по возврату займов на 6 месяцев для поддержанных ранее проектов. Эта мера оказывается тем социальным предпринимателям, кто добросовестно исполнял обязательства по возврату займа, предоставлению отчетности о реализации проекта, популяризации социального предпринимательства и деятельность которых приостановлена в связи с пандемией.

Не прекращает работу и проект «Больше, чем покупка», который помогает социальным предпринимателям – производителям товаров со сбытом. В частности, он поставляет в мини-маркеты на АЗС «ЛУКОЙЛ» бумажные салфетки, одноразовые перчатки для персонала, крафт-пакеты и контейнеры для упаковки еды в зоне кафе – продукция кафе реализуется только навынос, посадочные зоны закрыты. Также недавно в продажу были запущены фирменные антибактериальные гели и гели производства социального предприятия «МиКо». Расширение ассортимента коснулось и кофейных напитков – посетители магазинов при АЗС могут добавить в кофе бесплатно сиропы со вкусами «лесной орех», «карамель» или «ваниль». Новая линейка продукции выпускается в коллаборации с московским филиалом австрийского производителя «Аграна». В производстве используются упаковки и этикетки, которые производят поставщики проекта «Больше, чем покупка». Также «Больше, чем покупка» отвечает за дистрибуцию сиропов.

Источник: Фонд "Наше будущее"