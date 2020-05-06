Фонд «Наше будущее» окажет адресную помощь социальным предпринимателям во время пандемии коронавируса

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Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» принял решение расширить меры поддержки и предоставить наиболее нуждающимся социальным предпринимателям гранты, которые позволят им покрыть текущие расходы.

«Мы проанализировали ситуацию, в которой оказались поддержанные нами проекты, и решили оказать адресную помощь 40 из них. Это те предприниматели, чей бизнес наиболее пострадал от пандемии коронавируса», – рассказала общественный деятель, директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Гранты будут предоставляться предпринимателям, ранее поддержанным Фондом «Наше будущее», с целью покрытия самых необходимых текущих расходов, таких как аренда, зарплата сотрудников, коммунальные платежи и прочие расходы.

Адресная помощь будет предоставлена предприятиям, работающим в сфере социального туризма, медицины, спорта, а также детским бассейнам. Тем, кто оказывает услуги социально незащищенным категориям граждан, будет выдан грант на оказание бесплатных услуг. Также гранты будут предоставлены организациям, которые предоставляют услуги иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря денежной помощи 38 детей-инвалидов смогут бесплатно посещать занятия 2 месяца.

Для поддержки социальных предпринимателей – производителей товаров Фонд «Наше будущее» выкупит у них продукцию, которая будет направлена на благотворительные цели. В частности, у коломенской мануфактуры «Душистыя радости» будут выкуплены средства гигиены, которые будут переданы в поддержанные Фондом 20 пансионатов для пожилых, где сейчас проживает почти 1200 постояльцев.

При помощи интеллектуальных волонтеров проекта Todogood антикризисную консалтинговую поддержку получат 13 социальных предпринимателей, поддержанных Фондом «Наше будущее». Им помогут справиться с кризисной ситуацией в условиях пандемии и проработать различные направления: скорректировать текущую бизнес-модель, развить онлайн-направление, расширить возможности в продвижении действующих услуг и пр.

Общий объем финансовой поддержки в период пандемии составит 11,6 млн рублей.

Также напомним, что Фонд «Наше будущее» объявил об отсрочке по возврату займов на 6 месяцев для поддержанных ранее проектов. Эта мера оказывается тем социальным предпринимателям, кто добросовестно исполнял обязательства по возврату займа, предоставлению отчетности о реализации проекта, популяризации социального предпринимательства и деятельность которых приостановлена в связи с пандемией.

Кроме того, в целях поддержки проектов, оказывающих развивающие или коррекционные услуги детям с ОВЗ, были направлены письма главам восьми регионов РФ (Воронежской, Московской, Омской, Ивановской областей, республик Татарстан и Коми, Пермского и Хабаровского краев), а также подготовлено письмо председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением оказания конкретных мер поддержки. Также было направлено письмо председателю Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Госдумы РФ Дмитрию Сазонову.

Источник: http://www.nb-fund.ru/