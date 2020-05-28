Россияне массово отказываются оплачивать коммуналку

/В России/

В апреле оплату услуг ЖКХ проигнорировала каждая четвертая семья, в мае доля должников выросла до 60%.

Месяц назад эксперты Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ прогнозировали снижение апрельских платежей минимум на 30%, а реально — на 50%. Так и случилось. Многие россияне попросту не стали оплачивать жилищно-коммунальные услуги за апрель. Особенно бедственное положение в двух десятках регионов, где снижение сборов достигло 50%. Антирекорды бьет Калмыкия — в республике 60% должников.

Специалисты опасаются, что в следующие месяцы, даже при условии постепенного выхода из карантина, ситуация лучше не станет. Доходы у людей или резко упали, или, что тоже не редкость, отсутствуют. Быть должниками уже не стыдно: для некоторых семей отдать за квартиру 5-6 тысяч рублей — значит, обречь себя на голодное существование. А долги тем временем накапливаются.

Каждая вторая семья не оплачивает коммуналку в Краснодарском и Пермском краях, Адыгее, Чечне, Калмыкии. На 30-50% упала собираемость платежей за ЖКХ в Санкт-Петербурге, Крыму, Бурятии, Чувашии, в Хабаровском крае, в Калининградской, Кемеровской, Курской, Курганской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, Еврейской автономной областях...

Существует значительный разброс уровня платежей внутри каждого субъекта: в крупных городах платят лучше, чем в малых и на селе. Различается собираемость и в зависимости от конкретной услуги. За электричество россияне платят исправнее всего, за вывоз мусора и капитальный ремонт поступления минимальные.

— Падение собираемости обусловлено многими факторами — снижением доходов граждан, ослаблением мер воздействия на должников (правительство запретило поставщикам жилищных и коммунальных услуг отключать коммунальные ресурсы для неплательщиков, а также взыскивать с них штрафы и пени за просрочку), — говорит исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — На собираемость платежей влияет невозможность части граждан оплатить услуги в связи с самоизоляцией. При этом хорошо видно, что ситуация в регионах очень разная. И зависит не только от объективных факторов, но и от субъективных, в том числе от эффективности работы местных и региональных властей.

Например, в Воронежской, Кировской, Ивановской и других областях, в Республике Татарстан, Хабаровском крае жителям, не имеющим навыков онлайн-оплаты, помогают работники социальной службы, которые приходят на дом с терминалами. В Амурской, Белгородской, Кемеровской областях, Республике Башкортостан появилась возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг без комиссионных сборов. В Москве и Волгоградской области наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Вологодской области предусмотрена система дистанционной подачи документов на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В Тульской области снижен порог дохода домовладения, чтобы претендовать на получение субсидии. В Удмуртии упрощено субсидирование для многодетных семей.

Жителей Москвы, Московской, Кировской, Ростовской, Пензенской областей, Республики Бурятия на несколько месяцев освободили от платы за капитальный ремонт. В Пермском крае предусмотрена рассрочка оплаты на вывоз твердых коммунальных отходов.

Но даже с учетом этих мер многие регионы не могут похвастаться хорошей собираемостью платежей. Управленцам приходится выбирать: либо жертвовать уборкой, либо — доходами сотрудников. Из-за резкого снижения заработной платы зафиксированы массовые увольнения из управляющих компаний в Еврейской АО и Оренбургской области.

Нередко компании начинают поправлять материальное положение, втихую повышая тарифы. «Были зафиксированы попытки увеличить платеж граждан без проведения собрания, чтобы компенсировать расходы на проведение дезинфекции. Такие сигналы поступали в общественные приемные Республики Коми и Краснодарского края, — продолжает Светлана Разворотнева. — А самым распространенным методом решения проблемы финансового дефицита для управляющих компаний является сворачивание работ по обслуживанию многоквартирных домов. В перспективе это приводит к ухудшению качества проживания в них, а в особо сложных случаях — к увеличению аварий».

За период пандемии количество обращений на некачественное обслуживание домов значительно увеличилось. Самые острые сигналы поступают в приемные общественного контроля из Амурской, Архангельской, Свердловской, Липецкой, Псковской, Самарской, Томской, Ульяновской, Челябинской областей, Калмыкии, Чувашии.

Источник: Московский Комсомолец