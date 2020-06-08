Названы последствия введения приоритета при приеме на работу

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Появление закона, дающего приоритет россиянам при приеме на работу, увеличит богатства страны, но принятию этого документа будут сильно мешать. Кто именно и почему, рассказал в интервью радио Sputnik доктор экономических наук Александр Щербаков.

Инициативу отдавать приоритеты россиянам, а не мигрантам при приеме на работу активно обсуждают в правительстве страны. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда. По данным издания, группа по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента пытается определить, сколько стране нужно иностранной рабочей силы, а сколько отечественной.

Приоритизацию при приеме на работу, исходя из паспорта, а не умений, оценил в интервью радио Sputnik доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Отечественная рабочая сила еще сохраняет остатки высокой квалификации, и она выше, чем та иностранная рабочая сила, которая сегодня используется в стране. Это означает, что наша рабочая сила будет претендовать на более высокую оплату труда, на более комфортные условия труда, социальные пакеты и тому подобное. Конечно, это не очень выгодно работодателям, но для экономики это - выгодно. Это означает производство более конкурентноспособной продукции. Пусть она будет дороже, но она будет более конкурентноспособная и будет пользоваться спросом", - рассказал экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/