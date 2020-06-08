Банк ДОМ.РФ оформил первые ипотечные кредиты в рамках программы поддержки медицинских работников

/В России/

Банк ДОМ.РФ оформил первые ипотечные кредиты по программе поддержки медицинских работников на общую сумму около 20 млн рублей. Кредиты получили врачи и сотрудники лечебных учреждений в Барнауле, Казани, Копейске, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Тольятти, Якутске. Средняя сумма кредита – 1,8 млн рублей. Средняя стоимость квартир – 3 млн рублей.

Банк ДОМ.РФ запустил программу ипотечного кредитования медицинских работников по низкой ставке 21 мая – для врачей и сотрудников лечебных учреждений процентные ставки снижены на 0,6 п.п. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,4% годовых. Кредит на строящееся жилье также доступен по ставке от 7,4%, на готовое жилье – от 8,2%, а на покупку жилого дома – от 9,5%.

По условиям программы, договор заключается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 10%, максимальная сумма кредита – 30 млн рублей. Минимальные ставки доступны при сумме ипотеки от 3 млн рублей (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области – от 8 млн рублей) при первоначальном взносе от 30%. Программа действует до 31 декабря 2020 года.

«Банк ДОМ.РФ активно участвует во всех программах, имеющих социальную значимость и направленных на повышение доступности ипотеки. Среди них «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», «Военная ипотека», льготная ипотека на новостройки. В мае в условиях пандемии мы запустили собственную программу для работников системы здравоохранения. Статистика свидетельствует о том, что продукт своевременно запущен и пользуется спросом, на данный момент мы получили около 300 заявок от потенциальных заемщиков на 730 миллионов рублей, примерно половина из них уже одобрена», – отметил директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

По словам Игоря Ларина, наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Свердловской и Тюменской областей, Пермского и Красноярского краев и Московской области.

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ» и «АЗС», а также на онлайн-покупки, включая доставку еды, онлайн-курсы, онлайн-книги, онлайн-игры, фильмы в онлайн- кинотеатрах.

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/