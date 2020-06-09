Парикмахерские тумбы: разновидности и советы по выбору

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Несмотря на то, что многие владельцы салонов красоты до сих пор считают, что тумба для парикмахера не является самым важным элементом мебели, он непременно облегчает работу мастера.

Дело в том, что парикмахерские тумбы, представленные на странице https://topsalona.ru/furniture/mebel-dlya-parikmaherskih/parikmaherskie-tumby/ в широком ассортименте, станут отличным дополнением для организации рабочей зоны. Причем особого внимания заслуживают мобильные модели тумб, которые при необходимости легко перемещаются от одного кресла к другому.

От чего зависит цена мебели?

Стоимость таких изделий зависит от разных параметров. В каталоге магазина представлены тумбы из натурального дерева и бюджетные модели из ДСП, они могут быть стационарными или передвижными, для их отделки производители используют пластик, металл и стекло.

Чтобы выбрать подходящую по требованиям тумбу, необходимо учитывать огромное количество нюансов. Важно подобрать такую мебель, которая органично впишется в интерьер салона, дополнив его не только функционально, но и визуально. Кроме того, нужно оценить наличие свободного пространства, чтобы его было достаточно для установки той или иной модели.

Перед покупкой тумбы лучше поговорить с мастерами, которые будут использовать ее в работе. Нужно оценить возможности помещения и просмотреть каталог доступных вариантов, изучая ассортимент и выбирая подходящие по размерам и внешнему виду варианты.

Если вам понравилась конкретная модель из каталога, то ее можно сразу заказать, проконсультировавшись предварительно с менеджерами магазина и обсудив условия покупки. Если же вы не смогли определиться с готовым вариантом тумбы, тогда стоит рассмотреть возможность ее заказа по индивидуальным эскизам, в которых вы сможете воплотить свои идеи и требования к функциональности.