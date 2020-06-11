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Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году

Скорректировать привычный порядок пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции

Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.

Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / В России

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