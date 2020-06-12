Ставки по ипотеке в России снизились до рекордных значений

/В России/

Ипотечные ставки в России находятся на минимальных уровнях и продолжают снижаться. Согласно статистике Банка России, средняя ставка по кредитам на новостройки в апреле составила 6,94% с учетом ипотечных программ с господдержкой.

При этом данные мониторинга ДОМ.РФ свидетельствуют о рекордно низких ставках предложения и в рыночном сегменте кредитования.

По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48% годовых (-0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье — 8,72% (-0,03 п.п.), на рефинансирование — 8,57% (-0,04 п.п.). Это самые низкие значения начиная с 2018 года.

Источник: ДОМ.РФ