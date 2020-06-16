Эксперт: «Российские потребители адаптируются к новым условиям»

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Жители России стали экономить и менять приоритеты при покупке товаров. Таковы последствия пандемии коронавируса. Впрочем, похожие тенденции наблюдаются и в других странах.

По данным социологов, в ближайшие несколько месяцев падение спроса затронет около 90% товаров и услуг. Больше всего экономить россияне намерены на кинотеатрах, ресторанах и товарах длительного пользования. При этом доля расходов на продукты питания по данным сервиса «Работа.ру» и IT-компании «Эвотор» в период пандемии составила более половины бюджета у 71% россиян. Пока эта тенденция сохраняется. Исследование компании Nielsen показало: после выхода из режима ограничений у российских потребителей стали пользоваться повышенным спросом товары низкого ценового сегмента. Однако с окончательными данными о покупательской активности можно будет познакомиться только после появления официальной статистики продаж.

При этом рост онлайн-торговли затронул в основном крупные населенные пункты, в эфире радио Sputnik сказал коммерческий директор «ГФК Русь» Института маркетинговых исследований GfK Сергей Яшко.

«Сегодня наблюдается фаза адаптации к новым условиям, сложившимся в период пандемии. В условиях закрытия многих магазинов в крупных городах растет сегмент онлайн-продаж, которые обеспечивают не только удобство, но и безопасность. В глубинке же ситуация остается прежней. В любой кризис мы наблюдаем сниженный интерес к покупке дорогостоящих товаров и переключение внимания на продукцию первой необходимости. Впрочем, по рядку товаров есть объективные предпосылки для роста. Например, это средства для дезинфекции помещений», - отметил эксперт.

По мнению Сергея Яшко, на уровень спроса влияет рост безработицы и падение доходов граждан, которые оперируют имеющимися в наличии средствами, в том числе сбережениями.

О том, как изменяется торговля в новых условиях, радио Sputnik рассказал сооснователь Persona – платформа по персонализации покупателей, член Гильдии маркетологов Владимир Козлов.

«Мы инертны. У нас есть привычки, которые медленно меняются. Радость «живой» покупки пока гораздо выше, чем желание сэкономить время в онлайн. Да, он доказал свою необходимость. Но есть крупный ритейл, торговые сети, которые привыкли к определенной форме торговли. К тому же есть четко прописанный годовой план продаж. Маркетологи хотят его выполнить и сохранить поток покупателей», - сказал Владимир Козлов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/