«Реальная помощь»: Предприниматели рассказали об опыте получения субсидий

/В России/

Для поддержки предпринимателей во время пандемии правительство России ввело пакеты специальных мер. Малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей предоставили отсрочки по налогам, долгам, страховым взносам, арендным платежам, субсидии на зарплаты сотрудникам. Помимо этого субъектам МСП дали возможность реструктурировать кредиты и взять займы на восстановление бизнеса под минимальные ставки. Подробнее о мерах поддержки, предоставляемых банками – в материале «МК».

В апреле Минэкономразвития опубликовало список пострадавших отраслей. В него вошли авиаперевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, стоматологическая практика, дополнительное и частное образование, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг, розничная торговля непродовольственными товарами и другие. По данным Минэкономразвития, в этих отраслях работают 5,3 млн человек.

Целый ряд мер направлен на поддержание финансовой стабильности компаний. В этом им должны помочь банки.

С апреля в крупных банках действует программа так называемой «три по трети». Она подразумевает отсрочку по основному долгу и процентам на 6 месяцев, а также снижение для клиента процентной ставки на 2/3 от установленной кредитным договором. Под такие условия попадают кредиты, оформленные до 1 апреля 2020 года. При одобрении заявки на реструктуризацию, по одной 1/3 от действующей по договору ставки оплатят государство и банк, и лишь 1/3 будет уплачиваться заемщиком.

Многие предприниматели уже воспользовались еще одной мерой поддержки – кредитами под зарплаты. Кроме субсидии от государства на сумму одного МРОТ юридические лица и индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей могут получить кредиты на зарплаты на срок до 12 месяцев: в первые полгода ставка будет 0%, а в оставшийся период льготной – 2,5% годовых. Для подачи заявки на такой кредит не требуется наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения. Кредиты под зарплаты предоставляют крупные российские банки.

Обоими этими мерами воспользовалась Ирина Сурнина, генеральный директор ООО «Весенние инвестиции» из Нижнего Новгорода. «Наш бизнес – это гостиница и ресторан в Нижнем Новгороде, как раз пострадавшая отрасль. У нас были большие кредиты, ведь мы к чемпионату мира по футболу гостиницу строили! Мы в числе первых оформили реструктуризацию кредита, а затем заем под зарплаты: были первыми в нашем отделении ВТБ, кто получил одобрение. Заявки одобрили за пару дней и тут же деньги поступили на счет. Если бы не оперативность банка, я не знаю, как мы бы сохранили численность сотрудников и зарплаты. Штат мы сохранили на 95%, но никого не сокращали, не увольняли: люди ушли по собственному желанию, решили уехать. Среднюю заработную плату поддерживаем, выплачиваем без задержек. Мы пока не открылись. В Нижегородской области ограничения еще не сняли. Как появятся доходы, выручка, будем выплачивать займы по плану», - рассказала «МК» Ирина Сурнина.

С падением спроса, нарушением контрактов столкнулась и логистическая отрасль. «Связи, логистические цепочки поставок заключенные долгосрочные соглашения и проекты – все попало в зону риска и неопределенности, - отмечает финансовый директор ООО «Логистик Л7» из Перми Михаил Минин, - В РФ общее снижение грузоперевозок составило до 30%. Снижение объема транспортных услуг коснулось и нашей компании. Сохранить персонал, удержать и поддержать действующих клиентов и партнеров, сохранить систему контрактов и деловые коммуникации стало для нас главной задачей в период ограничений. Поэтому мы обратились в ВТБ за оформлением кредита на выплату заработной платы под 0%. Считаю, что очень своевременная мера поддержки, которая позволила нам сохранить штат и в условиях нестабильности платежей от контрагентов обеспечить полную и своевременную выплату зарплаты персоналу».

Наш собеседник поделился опытом оформления кредита. «Мы давно и активно сотрудничаем с разными банками, много раз проходили процедуру согласования и получения банковского кредита. Обычно процесс от подачи заявки до выдачи денег занимает две недели, а то и полтора месяца. Мы ждали сложного и объемного процесса при получении займа на зарплаты, хоть он и нужен был срочно. Но деньги поступили на счет всего через три дня после подачи заявки! Этот тот редкий случай, когда принятие решения о поддержке бизнеса, процедура и скорость реализации не «тонут» в бесконечных бюрократических процессах и являются простыми и доступными», - добавил Михаил Минин.

Кроме государственных мер поддержки, банки в период пандемии предложили своим клиентам индивидуальные программы реструктуризации кредитов.

«Мы на рынке с 1992 года и работали за это время с разными банками. Последние 5 лет сотрудничаем с ВТБ, и из всех мер, которые предпринимателям обещали, именно банк первым оказал нам поддержку. Нам сделали реструктуризацию кредита, а именно – дали отсрочку на выплату основного долга на год с выплатой только процентов, - рассказал Эдуард Гарнов, собственник сети магазинов одежды «Костюмер» в Твери. - Благодаря отсрочке мы получили преимущество на фоне полной остановки работы. Другие кредиты в рамках господдержки мы пока не оформляем, надеемся справиться своими силами».

С 1 июня стартовала выдача льготных кредитов «на восстановление деятельности» со ставкой 2% годовых и списанием кредита при сохранении численности сотрудников на высоком уровне. Получить такой кредит могут предприятия из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО. Размер кредита рассчитывается по единой формуле: количество сотрудников, умноженное на МРОТ и умноженное на 6 месяцев. Конечная ставка для клиентов составит 2%, остальное – субсидирует государство. Если в течение срока кредита компания сохранит не менее 90% занятости, то получит право не возвращать кредит: заем погасит государство. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему. Программа распространяется на бизнесменов из пострадавших отраслей. В рамках нее они освобождаются от внесения платежей до 28 декабря 2020 года. Также при выполнении обозначенных условий период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Кредит по этой программе господдержки в ВТБ оформила компания MZ5 Group из Кирова, которая является одним из крупнейших производителей диванов в России. Заемные средства предприятие планирует направить на выплату зарплат сотрудникам. «Очень эффективное, уместное и грамотно продуманное решение правительства. Оно бьет по всем целям. Компания получает реальную помощь в восстановлении бизнеса на очень приличную сумму. Основную часть суммы мы направим на выплату заработной платы, это возможно в рамках пополнения оборотных средств. Эта мера простимулирует нас не провести сокращений, которые нам неминуемо пришлось бы сделать, - рассказывает финансовый директор компании Алексей Попцов. - В итоге все в выигрыше: страна получит сохранение занятости, сотрудникам выплатят зарплаты, а предприятие получит реальную помощь. Побольше бы таких предложений правительства, и тогда коронакризис быстро пройдет. Кстати, в банке тоже постарались. Темп работы был дикий. Для среднего и крупного предприятия процесс получения кредита обычно растягивается на месяцы, а тут все сделали за два-три дня».

Отдельный блок мер господдержки касается и системообразующих предприятий из перечня Минэкономразвития. Среди банковских инструментов - льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Такие кредиты предоставляются по льготной ставке не выше 5% годовых на срок до года, а сумма кредита не превышает 3 млрд рублей.

Источник: https://www.mk.ru/economics/