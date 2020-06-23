«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: май 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
1 319,7
|
2
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
999,1
|
3
|
0
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
900,5
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
540,7
|
5
|
0
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
349,1
|
6
|
+3
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
346,1
|
7
|
+3
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
337,5
|
8
|
-1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
262,4
|
9
|
+2
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
221,5
|
10
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская область
|
209,1
|
11
|
+3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
201,0
|
12
|
-6
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
183,7
|
13
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская область
|
149,9
|
14
|
new
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
145,7
|
15
|
new
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
135,0
|
16
|
-3
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская область
|
130,8
|
17
|
-9
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская область
|
130,0
|
18
|
new
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
125,8
|
19
|
0
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
102,2
|
20
|
-2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
98,3
В мае 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ остались Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).
СМИ цитировали записи в блогах:
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что больным коронавирусом и тем, кто прибыл из-за границы, по-прежнему запрещается выходить на улицу в Москве. Также Сергей Собянин в блоге сообщил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что в поддержку частной медицины принято решение продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря 2020 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram прокомментировал слухи о своей болезни и заявил, что он "абсолютно здоровый человек". Также Рамзан Кадыров в Telegram поздравил мусульман с наступлением национального праздника Ураза-байрам. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что в республике началось ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, первыми в Грозном заработают малые предприятия в сфере услуг.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что лицензия сети "Красное & Белое" в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе. Также Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что работа всех магазинов и торговых центров в Свердловской области возобновлена при соблюдении ограничений по количеству посетителей.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области отменили цифровые пропуска для поездок по региону.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в Ставрополье построят памятник экс-главе города Андрею Джатдоеву, умершему весной 2020 года.
Сергей Аксенов в Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к предприятиям курортной сферы.
Александр Беглов в ВКонтакте в преддверии Дня города в Петербурге запустил флешмоб по признанию любви к Северной столицы.
Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии жителям разрешены прогулки в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции.
Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что работа зоопарка Ижевска и музеев Удмуртии возобновилась, но в них нельзя будет проводить групповые экскурсии.
Александр Дрозденко в Instagram сообщил о временном закрытии торговых комплексов "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" из-за нарушений правил Роспотребнадзора.
Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что в Псковском региональном COVID-центре, созданном на базе горбольницы, подключают 60 новых аппаратов ИВЛ.
Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что всесезонный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области откроется для жителей региона 1 июня.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в Челябинск из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работали на Чаяндинском месторождении.
Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что власти Сахалинской области ограничили въезд на территорию островов для людей без местной прописки, а также граждан, не имеющих направления для работы от своего предприятия.
Игорь Артамонов в Instagram сообщил, что выпускной бал "Липецкие зори" состоится в офлайн формате, но точно не в июне.
Иван Белозерцев в Twitter сообщил, что компания "Моторные технологии" начала выпуск туннелей для дезинфекции.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что салоны красоты в Нижегородской области могут начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований.
Владимир Уйба в ВКонтакте выступил против присоединения республики к объединенному региону, в который планируется включить Архангельскую область и Ненецкий АО.
Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года.
Наталья Комарова в Instagram сообщила об акции "Подарок ветерану", в рамках которой ветеранам произвели выплаты и подарили подарки.
Источник: Медиалогия