«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2020 года

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: май 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 1 319,7 2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 999,1 3 0 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 900,5 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 540,7 5 0 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 349,1 6 +3 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 346,1 7 +3 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 337,5 8 -1 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 262,4 9 +2 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 221,5 10 +2 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 209,1 11 +3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская область 201,0 12 -6 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область 183,7 13 +2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская область 149,9 14 new ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 145,7 15 new АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 135,0 16 -3 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская область 130,8 17 -9 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская область 130,0 18 new УЙБА Владимир Викторович Коми 125,8 19 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 102,2 20 -2 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 98,3

В мае 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ остались Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что больным коронавирусом и тем, кто прибыл из-за границы, по-прежнему запрещается выходить на улицу в Москве. Также Сергей Собянин в блоге сообщил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что в поддержку частной медицины принято решение продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря 2020 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram прокомментировал слухи о своей болезни и заявил, что он "абсолютно здоровый человек". Также Рамзан Кадыров в Telegram поздравил мусульман с наступлением национального праздника Ураза-байрам. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что в республике началось ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, первыми в Грозном заработают малые предприятия в сфере услуг.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что лицензия сети "Красное & Белое" в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе. Также Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что работа всех магазинов и торговых центров в Свердловской области возобновлена при соблюдении ограничений по количеству посетителей.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области отменили цифровые пропуска для поездок по региону.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в Ставрополье построят памятник экс-главе города Андрею Джатдоеву, умершему весной 2020 года.

Сергей Аксенов в Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к предприятиям курортной сферы.

Александр Беглов в ВКонтакте в преддверии Дня города в Петербурге запустил флешмоб по признанию любви к Северной столицы.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии жителям разрешены прогулки в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции.

Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что работа зоопарка Ижевска и музеев Удмуртии возобновилась, но в них нельзя будет проводить групповые экскурсии.

Александр Дрозденко в Instagram сообщил о временном закрытии торговых комплексов "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" из-за нарушений правил Роспотребнадзора.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что в Псковском региональном COVID-центре, созданном на базе горбольницы, подключают 60 новых аппаратов ИВЛ.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что всесезонный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области откроется для жителей региона 1 июня.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в Челябинск из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работали на Чаяндинском месторождении.

Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что власти Сахалинской области ограничили въезд на территорию островов для людей без местной прописки, а также граждан, не имеющих направления для работы от своего предприятия.

Игорь Артамонов в Instagram сообщил, что выпускной бал "Липецкие зори" состоится в офлайн формате, но точно не в июне.

Иван Белозерцев в Twitter сообщил, что компания "Моторные технологии" начала выпуск туннелей для дезинфекции.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что салоны красоты в Нижегородской области могут начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований.

Владимир Уйба в ВКонтакте выступил против присоединения республики к объединенному региону, в который планируется включить Архангельскую область и Ненецкий АО.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года.

Наталья Комарова в Instagram сообщила об акции "Подарок ветерану", в рамках которой ветеранам произвели выплаты и подарили подарки.

Источник: Медиалогия