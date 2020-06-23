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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: май 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

1 319,7

2

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

999,1

3

0

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская область

900,5

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская область

540,7

5

0

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

349,1

6

+3

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

346,1

7

+3

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

337,5

8

-1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

262,4

9

+2

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

221,5

10

+2

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская область

209,1

11

+3

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская область

201,0

12

-6

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская область

183,7

13

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская область

149,9

14

new

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

145,7

15

new

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

135,0

16

-3

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская область

130,8

17

-9

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская область

130,0

18

new

УЙБА Владимир Викторович

Коми

125,8

19

0

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

102,2

20

-2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

98,3

В мае 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ остались Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что больным коронавирусом и тем, кто прибыл из-за границы, по-прежнему запрещается выходить на улицу в Москве. Также Сергей Собянин в блоге сообщил, что реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что в поддержку частной медицины принято решение продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря 2020 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram прокомментировал слухи о своей болезни и заявил, что он "абсолютно здоровый человек". Также Рамзан Кадыров в Telegram поздравил мусульман с наступлением национального праздника Ураза-байрам. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что в республике началось ослабление ограничительных мер, принятых из-за коронавируса, первыми в Грозном заработают малые предприятия в сфере услуг.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что лицензия сети "Красное & Белое" в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе. Также Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что работа всех магазинов и торговых центров в Свердловской области возобновлена при соблюдении ограничений по количеству посетителей.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что в Московской области отменили цифровые пропуска для поездок по региону.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в Ставрополье построят памятник экс-главе города Андрею Джатдоеву, умершему весной 2020 года.

Сергей Аксенов в Facebook сообщил, что власти региона обратились к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к предприятиям курортной сферы.

Александр Беглов в ВКонтакте в преддверии Дня города в Петербурге запустил флешмоб по признанию любви к Северной столицы.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что в Карелии жителям разрешены прогулки в парках и скверах с соблюдением социальной дистанции.

Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что работа зоопарка Ижевска и музеев Удмуртии возобновилась, но в них нельзя будет проводить групповые экскурсии.

Александр Дрозденко в Instagram сообщил о временном закрытии торговых комплексов "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" из-за нарушений правил Роспотребнадзора.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что в Псковском региональном COVID-центре, созданном на базе горбольницы, подключают 60 новых аппаратов ИВЛ.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что всесезонный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области откроется для жителей региона 1 июня.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что в Челябинск из Якутии прибыл третий борт с жителями области, которые работали на Чаяндинском месторождении.

Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что власти Сахалинской области ограничили въезд на территорию островов для людей без местной прописки, а также граждан, не имеющих направления для работы от своего предприятия.

Игорь Артамонов в Instagram сообщил, что выпускной бал "Липецкие зори" состоится в офлайн формате, но точно не в июне.

Иван Белозерцев в Twitter сообщил, что компания "Моторные технологии" начала выпуск туннелей для дезинфекции.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что салоны красоты в Нижегородской области могут начать работать на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу с условием установки видеокамер для контроля соблюдения противоэпидемических требований.

Владимир Уйба в ВКонтакте выступил против присоединения республики к объединенному региону, в который планируется включить Архангельскую область и Ненецкий АО.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года.

Наталья Комарова в Instagram сообщила об акции "Подарок ветерану", в рамках которой ветеранам произвели выплаты и подарили подарки.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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