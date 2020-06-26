Почта России подводит итоги своего участия в проекте «Дорога памяти»

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Почта России завершила акцию по оцифровке фотографий для проекта «Дорога памяти». Всего в период с 7 февраля по 8 июня 2020 года было принято и обработано почти 7 тыс. писем по всей стране.

Наибольшее количество писем было собрано в южных регионах России – более 1800 штук, в т.ч. свыше 300 писем – в Краснодарском крае. Далее следует Урал – более 1200 писем. На третьем месте регионы Северного Кавказа, где было обработано более 900 писем.

Почта России стала партнером проекта в феврале 2020 года. Компания предоставила свои почтовые отделения для сканирования и дальнейшей загрузки фотографий участников Великой Отечественной войны на официальный сайт проекта Минобороны «Дорога памяти».

Фотографии фронтовиков, полученные в самых удаленных населенных пунктах России, были в особом порядке переданы в управления федеральной почтовой связи региона для дальнейшего сканирования и публикации в единой информационной базе данных. Все снимки были возвращены владельцам с соблюдением дополнительных мер предосторожности.

Благодаря широкой сети отделений почтовой связи, которая объединяет всю страну, каждый гражданин получил возможность стать частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем и почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединявшей фронт с тылом. Поэтому и в наши дни основной задачей Почты остается связь поколений и сохранение памяти о подвиге наших предков.

Источник: АО «Почта России»