/В России/

Специалисты "Ейский групповой водопровод" «Кубаньводкомплекс» устранили четыре аварии в городе Ейске

Отработавшая свой ресурс асбестоцементная труба диаметром 200 мм разводящих сетей водопровода, проходящего через перекресток улиц Октябрьской и Советов в городе Ейске, стала причиной ограничения подачи воды в этот микрорайон города. Устранив найденное повреждение,  и открыв задвижку, специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» увидели, что в водопроводный колодец по-прежнему поступает вода.

Для поиска порыва трубы на место аварийной ситуации была направлена мобильная лаборатория, специалисты которой установили еще один порыв. Но когда труба была отремонтирована, оказалось, что вода по-прежнему заливает колодец.

В итоге на трубопроводе было обнаружено еще два повреждения.

«Фактически  на трубе, длина которой около 20 метров, - рассказывает заместитель начальника РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Денис Квитовский, - было вскрыто четыре повреждения. Сейчас прорабатываем вопрос реконструкции этого участка разводящих сетей, поскольку труба там не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо вместо старой уложить новую трубу».

В течение нескольких дней июня были устранены также аварийные ситуации и на магистральном водопроводе. В настоящее время магистраль работает в штатном режиме, ежесуточно на Ейское направление подается более 22 тысяч кубометров воды. Резервуары заполнены водой, что гарантирует стабильное водоснабжение жителей.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

На Кубани возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Правозащитник рассказал о судьбе солдата, разбившего машину на параде

В Сочи прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней уроженки Челябинской области

Оформление пособий 10 000 на детей продлили до 1 октября

24 июня. Парад Победы 2020. Библиотеки в социальных сетях