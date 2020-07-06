Правительство выделило более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

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Средства поступят из резервного фонда Правительства.

Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства. Проконтролировать их целевое использование предстоит Роструду.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.