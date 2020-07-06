«Байкал-Сервис» вступился за туристов

/В России/

Ситуация с Covid-19 не дает поехать за границу?! Не проблема – можно отправиться в путешествие по нашей огромной стране, причем налегке.

А перевозку багажа, тяжелого и объемного, который понадобиться в точке назначения, доверить транспортной компании.

И не переживайте за сроки – Байкал-Сервис работает по расписанию, хотя и здесь можно подстраховаться, отправить груз заранее (на складе первые четыре дня он будет хранится абсолютно бесплатно), а получить его вы сможете в любое удобное время.

Первого июля транспортная компания «Байкал-Сервис» запускает акцию «Туристам везет!», по которой перевозка товаров для туризма и отдыха обойдется на 15 % дешевле.

Рассчитать стоимость такой перевозки со скидкой довольно просто: достаточно на сайте ввести данные в калькулятор, выбрав нужный характер груза. Акция охватывает свыше десятка различных категорий грузов, включая тенты, палатки, мангалы, спортивные товары, квадроциклы, альпинистское и спелеоснаряжение и т.д. Это предложение перевозчика действует до конца лета. Более подробную информацию можно найти на странице акции на сайте компании.

Одновременно Байкал-Сервис продлил до 31 июля две другие сезонные акции: «Въезжай в велосезон» и «Перевезем на здоровье!», по которым предоставляется 15 % скидка на межтерминальные перевозки велотоваров и медицинских товаров (включая средства для личной гигиены и ухода за здоровьем).

Исаев Артем

Источник: Предложи новость