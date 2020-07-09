Онлайн против офлайна: конкурентные преимущества бизнеса в пандемию

/В России/

Ущерб российской сфере предпринимательства от пандемии еще только предстоит подсчитать. По оценкам Торгово-промышленной палаты, около 3 миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а потеря работы грозит 8,6 миллионам человек. Тем не менее, часто об открытии своего дела люди задумываются именно в кризисные времена. Такую тенденцию отмечает совладелец и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA, член московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Светлана Петропольская.

«В силу того, что большое количество людей потеряли работу, вопрос открытия собственного бизнеса стал достаточно популярным. Здесь нужно хорошо просчитать все риски, в том числе того, что ограничительные меры могут вернуться. И сможет ли бизнес функционировать в таком режиме, и как быстро он может перестроиться. Так что вопрос в том, в какой сфере открывать. Это либо бизнес онлайн, либо бизнес, который при ограничениях можно будет быстро перестроить под доставку», - говорит она.

На период самоизоляции некоторые компании временно прекратили нанимать новых сотрудников, так что лишившимся работы будет сложнее вернуться к профессиональной деятельности. Это тоже может подхлестнуть интерес к открытию своего дела. Так уже было в 2008 году, говорит Светлана Петропольская.

«Кризис 2008 года Россию вроде бы не сильно затронул, но уровень безработицы вырос. И мы как компания, которая занимается регистрацией бизнеса, ощутили тогда сильный наплыв. Может быть, мы и сейчас будем наблюдать такую же ситуацию, когда люди будут начинать свой бизнес», - отметила Петропольская.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/