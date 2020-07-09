Число обязательных требований в сфере строительства сократится с 10 тысяч до 7 тысяч

/В России/

Отмене подлежат дублирующие и неактуальные нормы.

С 1 августа количество обязательных требований, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, сократится на 30%. Излишние и дублирующие нормы не вошли в новый перечень национальных стандартов и сводов правил, утверждённый Правительством.

Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тыс. обязательных требований. После вступления в силу новых правил их число снизится почти на 3 тыс. Это результат пересмотра перечня национальных стандартов и сводов правил, принятого в конце 2014 года. Его актуализация велась при активном участии представителей профессионального и экспертного сообщества.

Сокращённый перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утверждённого в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.