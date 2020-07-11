Невыплата коронавирусного пособия отправила 16-18-летних работать: но устроиться невозможно

/В России/

10 тысяч рублей выдали российским семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне, затем в июле, теперь все с надеждой ждут август - вдруг, да опять обломится от государства?!

И только нам, родителям детей от 16 до 18, снова ничего не светит. «Пусть идут работать», - с чувством внутреннего превосходства советуют мамы и папы малышей тем, чьи отпрыски постарше. Хотя и тоже не достигли совершеннолетия, учатся в колледжах, заканчивают школы.

То же самое сказал и гарант новой Конституции: старшеклассники вполне могут позаботиться о себе самостоятельно.

Кем и как возьмут работать старших школьников и перекроет ли их заработок помощь властей, выяснил “МK”.

Моей дочери Полине - 17 лет. Она как раз закончила десятый класс. Как и у большинства сверстников, год у неё выдался нелёгкий - сначала коронавирус, потом удаленка...

И если девятиклашкам и выпускникам хотя бы отменили экзамены, то тем, кто только перешёл в одиннадцатый, никаких поблажек и финансовых преференций не полагается. Как ни крути, получается, что они - дети «второго сорта».

Изначально задумывалось, что выплата в 10 тысяч рублей на ребят от 3 до 16 лет будет разовой. Эта мера поддержки специально была установлена для того, чтобы помочь российским семьям в период пандемии коронавируса и самоизоляции. Выплаты были утверждены Указом № 317, который Владимир Путин подписал 11 мая 2020 года. Деньги начали перечислять с 1 июня.

Многие родители и эксперты уверены, что дополнительные средства пригодятся для подготовки к новому учебному году, особенно многодетным семьям. В период дистанционного обучения школы, тем более в провинции, столкнулись с невозможностью освоения учебного материала из-за отсутствия дома у многих элементарной компьютерной техники.

Не понятно, с чего наши чиновники решили, что такие же равноправные российские граждане с 16 до 18 лет не нуждаются в гаджетах, не едят, не одеваются, не ходят к репетиторам для подготовки к ЕГЭ. И даже вмешательство Матушки всея Руси Уполномоченной по правам ребёнка Анны Кузнецовой, попросившей пересмотреть финансовую политику в отношении подростков, не спасло ситуацию.

Старшеклассники (а обделённых компенсациями в стране не так уж и мало - порядка двух миллионов) прокормят себя сами, и точка.

Осталось выяснить, где.

- Ну что, дочка, устраивайся на работу, президент сказал, что пора, - разбудила я Полину поутру, вручив айпад с сайтом бесплатных объявлений. Искать и обзванивать вакансии.

Первое место, куда обратилась Полина, оказалась фирма, ищущая зазывал на улице. «С 16 до 40 лет мужчины-промоутеры, с 16 до 45 женщины», - основное условие приема. Обязанности же заключаются в том, чтобы раздавать возле станций метро подарочные сертификаты на «условно бесплатные» спа-процедуры и записывать номера телефонов желающих на них пойти. «В месяц выходит от 30 тысяч, - вещала девушка на том конце трубки. - И это только на процентах с продаж. Минимум за пять часов можете заработать 1100-1200 рублей».

Я тут же вспомнила, как обычно шарахаюсь от молодых людей, хватающих меня за руки и едва ли не насильно впихивающих рекламные буклеты на омоложение. Салоны красоты, как известно, приглашают вроде бы на дармовые процедуры, а затем впаривают доверчивым дамам многотысячные кредиты на покупку чемоданчиков с косметикой.

Во-первых, нам минусов в карму не нужно. Во-вторых, прошли те времена, когда женщины верили в бесплатный сыр в мышеловке.

Следующая вакансия для молодежи - приглашать людей на прогулку по Москва-реке. «Активные, мобильные, знание иностранных языков только приветствуется. Из бонусов - индивидуальный график работы, выплаты в конце каждого дня до пяти тысяч», - верится с трудом, что народ, только-только отошедший от самоизоляции, рванет кататься на теплоходиках. А иностранных туристов, любящих такого рода увеселения, сейчас в столице не наблюдается.

Ещё одна работа для школьников заключается в том, чтобы стать... помощником руководителя. Здесь согласно объявлению вообще никаких талантов не нужно, кроме как быть «оперативным, коммуникабельным, желать учиться и совершенствоваться».

Но и порог зарплаты у столь странного предложения отсутствует напрочь. Поэтому, на всякий случай, я Полину на собеседование не отпустила.

В общем, примерно через час обзвона и рассылки электронных резюме стало понятно, что умения и навыки дочки, коих в силу возраста пока не так уж и много, приложить некуда. На все более или менее реальное - официанты во вновь открывшиеся кафе, продавцы, разносчики пиццы, готовы принять лишь половозрелых граждан, а не заморачиваться со строгим соблюдением Трудового Кодекса у несовершеннолетних.

«Зато у нас в Чехове самые красивые дворники», - гордится Юлия Леснова, многодетная мама. У неё шесть приемных и четверо кровных детей.

16-летняя дочка Женя сотрудничает с Домом моды Зайцева. А этим летом будет трудиться дворником на 0,4 ставки.

«Мы были в молодежном центре у нас в городе, очень по-доброму встретили, дали направление на медосмотр, анализы, к наркологу и психиатру. Мы даже не знали, что все так серьезно, сколько специалистов нужно пройти, чтобы получить работу. Зарплату пообещали в 8 тысяч рублей, - рассказывает мама Юлия, - В принципе, мы довольны. В августе сказали, что смогут трудоустроить ещё одну дочь - Тамару, она чуть помладше».

«Знаю, что в нашем техникуме каждое лето берут, кажется, десять несовершеннолетних студентов на месяц тоже дворниками и разнорабочими, - рассказывает ещё одна пользовательница соцсети Наталья. - Требуется убирать после строителей-ремонтников. Вроде, обещают платить МРОТ, и еще центр занятости каждому по 1,5 тысячи помощи выдает. Но трудоустроить десяток человек, это, конечно, капля в море - ведь всего в техникуме учится 1200 студентов».

«Сказать по-честному, мы очень обижены на то, что наши дети, получается, не нужны никому, кроме нас. И дело не в этих 10 тысячах, конечно, а в самом отношении, - возмущается москвичка Екатерина, мама 17-летнего Арсения. - Потому что ровно через год государство вдруг вспомнит, что мой ребёнок должен пойти в армию и сам отдать долг родине, которая ничего ему не должна».

Учиться - это тоже работа. Именно хорошая учеба определяет дальнейший жизненный путь и карьеру.

Противники государственной финансовой поддержки 16-18 летним с умилением вспоминают времена, когда сами (так во всяком случае рассказывают) разгружали вагоны ночами и мыли полы в туалетах ресторанов...

Но в стране, где за последние месяцы самоизоляции потеряли работу порядка 10-15 %, где скрытая безработица выросла примерно на треть, а средняя зарплата взрослого человека составляет всего 20-25 тысяч рублей, сложно найти место, где ждут и платят.

«А если чиновники считают, что мы уже можем обеспечивать себя сами, то пусть тогда спиртное продают в магазинах и разрешат голосовать, а то где-то мы взрослые, а где-то не очень, это несправедливо», - фыркнула моя дочь.

Кстати, при подготовке этой статьи Полина все-таки заработала свой первый гонорар. Правда, работодателем ее в данном конкретном случае выступила я.

Источник: https://www.mk.ru/economics/