Локальные очистные сооружения: типы и функционирование

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Локальные очистные сооружения – это канализация, которая способна работать независимо от разветвлённой магистрали городских канализационных сетей.

Без данной системы не обойдутся объекты, которыми пользуются люди. Важно очищать стоки, поступающие от частных жилищ и многоквартирных домов, а также от больниц, кафе и других заведений. Владельцы частных домов, производственных зданий сооружают локальные очистные сооружения, которые используются для чистки сточных вод, в том числе ливневых и бытовых.

Типы сооружений

Локальные установки, предназначенные для обработки нечистот, разделяются на два типа.

Основные типы:

Самостоятельные сооружения. Они работают вне зависимости от централизованной сети, и это связано с расположением участка. Установки обслуживают как частные жилища, так и предприятия.

ЛОС, которые входят в состав городской канализационной сети. После очистительного процесса все стоки направляются в централизованную систему.

Первый тип отличается маленьким размером и используется для чистки стоков, которые поступают от маленького производственного здания или частного жилища. Для переработки воды применяется маломощное оборудование.

ЛОС централизованной канализации – это крупные комплексы, в которые входят габаритные конструкции. Такие системы применяются для обработки стоков, поступающих от бытовых объектов, крупных промышленных предприятий. Такие очистные сооружения обслуживают люди, которые прошли профильное обучение, а за управление отвечает автоматизированное оборудование.

Принцип функционирования

Конструкции для очистки стоков многоэтапно обрабатывают жидкость. Поводится грубое очищение. Стоки оказываются в фильтрах, затем отделяются большие загрязнения. Жидкость ещё раз фильтруется для устранения небольших частиц. Потом вода отправляется в накопители, где выполняется осветление.

Химическая очистка необходима для того, чтобы устранить вещества различного происхождения, негативно воздействующие на природу. Обязательно выполняется бактериальное очищение. На данном этапе случается распад органических включений, который происходит из-за жизнедеятельности бактерий. Разнообразные микроорганизмы занимаются переработкой загрязнений, которые потом выводятся из системы очистки.

Компания «Флотенк» занимается производством различных очистных сооружений и контролирует качество на всех этапах. У фирмы можно заказать поставку изделия, которое полностью готово к установке на объекте.