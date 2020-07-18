Тысячи человек вновь вышли на акцию в Хабаровске

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Седьмой день подряд в Хабаровске проходят несанкционированные акции, связанные с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств пятнадцатилетней давности. Сегодня в субботу 18 июля десятки тысяч человек приняли участие в шествии по городу.

Как утверждает присутствовавший на акции корреспондент издания "Коммерсантъ", в пиковый момент по его оценке число людей, принимающих участие в шествии, достигло 50 тыс человек. Таким образом был побит рекорд самой первой акции, когда на улицы вышло около 35 тыс человек. Однако по мере продвижения колонны люди расходились и к отправной точке на площадь Ленина вернулись уже несколько сотен человек. Они в настоящее время проводят там митинг, скандируя различные лозунги. Полиция спокойно наблюдает за происходящим и раздает участникам маски. Эксцессов нет.

Есть данные о том, что на акцию в Хабаровск приехали жители Владивостока, Еврейской автономной области и Амурской области. В шествии на обочине принимали участие инвалиды на костылях и в колясках. Солидарность выразили автомобилисты, проехавшие большой автоколонной.

Источник: https://www.mk.ru/