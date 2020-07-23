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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июнь 2020 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: июнь 2020 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

780,6

2

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

754,6

3

+3

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

653,8

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская область

535,5

5

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская область

528,9

6

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

227,0

7

+4

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская область

212,6

8

+9

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская область

201,3

9

-1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

175,3

10

-5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

163,4

11

+2

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская область

157,4

12

-3

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

148,1

13

-3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская область

145,3

14

0

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

145,2

15

new

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

144,0

16

-4

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская область

108,5

17

+3

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

104,8

18

+1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

94,7

19

-3

БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович

Пензенская область

77,9

20

new

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

72,3

В июне 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) иСергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о новом этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в июне. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что столичная парковка в день парада Победы и в день голосования по поправкам к Конституции будет бесплатной. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что проект "Активный гражданин" подготовил интерактивную карту инициатив, реализованных в Москве по итогам народных голосований.

СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал инцидент с чеченцами во французском городе Дижон. Также Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что президент Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с 15 июня приезжающие в Крым из других регионов России туристы освобождаются от обязанности в течение двух недель находиться на обсервации. Также Сергей Аксенов в ВКонтакте заявил, что продление Евросоюзом санкций в отношении Крыма является лишь данью "традиции", так как ничего другого ЕС сделать не может.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках Московской области с 15 июня.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области.

Александр Беглов в ВКонтакте рассказал о дальнейших планах по развитию города, которые предложили активные петербуржцы.

Михаил Ведерников в Instagram обратился к жителям Пскова – пассажирам авиарейсов - с просьбой позаботиться о средствах индивидуальной защиты, а также узнавать заранее информацию о действующих ограничениях в регионе.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что с 12 июня в Нижегородской области отменяют обязательное оформление QR-кодов для выхода из дома.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что двухнедельная самоизоляция для граждан, въезжающих на территорию Карелии из других регионов России, отменена.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в селе Александрия Ставрополья завершилось строительство новой амбулатории по нацпроекту.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что пришкольные и загородные детские лагеря в Челябинской области будут поэтапно открываться с 6 июля.

Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что жители Удмуртии с помощью голосования в соцсетях определили лучший проект фасада аэропорта Ижевска.

Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что границу Ленинградской области с Финляндией откроют до начала августа.

Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что больницу города Корсакова на Сахалине закрыли на карантин.

Антон Алиханов в Instagram сообщил, что двухнедельную обсервацию, обязательную для прибывающих в Калининградскую область, планируют отменить.

Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что с 15 июня возобновляется работа детских лагерей, санаториев и музеев.

Наталья Комарова в Instagram поделилась юношеским фото со своими подписчиками.

Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что власти Кубани приняли решение об открытии объектов турпоказа, зоопарков, океанариумов и дельфинариев на открытом воздухе.

Иван Белозерцев в Instagram пообещал, что разрушенное в Пензе граффити с медиком-ангелом восстановят.

Рустам Минниханов в Instagram поздравил жителей с юбилеем республики, опубликовав видеоролик, посвященный 100-летию Татарстана.

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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