«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за июнь 2020 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: июнь 2020 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
780,6
|
2
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
754,6
|
3
|
+3
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
653,8
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
535,5
|
5
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
528,9
|
6
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
227,0
|
7
|
+4
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская область
|
212,6
|
8
|
+9
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская область
|
201,3
|
9
|
-1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
175,3
|
10
|
-5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
163,4
|
11
|
+2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская область
|
157,4
|
12
|
-3
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
148,1
|
13
|
-3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская область
|
145,3
|
14
|
0
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
145,2
|
15
|
new
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
144,0
|
16
|
-4
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
108,5
|
17
|
+3
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
104,8
|
18
|
+1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
94,7
|
19
|
-3
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская область
|
77,9
|
20
|
new
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
72,3
В июне 2020 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) иСергей Аксенов (Крым).
СМИ цитировали записи в блогах:
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о новом этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в июне. Также Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что столичная парковка в день парада Победы и в день голосования по поправкам к Конституции будет бесплатной. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин в ВКонтакте сообщил, что проект "Активный гражданин" подготовил интерактивную карту инициатив, реализованных в Москве по итогам народных голосований.
СМИ сообщали, что глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram прокомментировал инцидент с чеченцами во французском городе Дижон. Также Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что президент Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок для сохранения суверенитета страны. Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров в ВКонтакте сообщил, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
Глава Крыма Сергей Аксенов в ВКонтакте сообщил, что с 15 июня приезжающие в Крым из других регионов России туристы освобождаются от обязанности в течение двух недель находиться на обсервации. Также Сергей Аксенов в ВКонтакте заявил, что продление Евросоюзом санкций в отношении Крыма является лишь данью "традиции", так как ничего другого ЕС сделать не может.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках Московской области с 15 июня.
Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области.
Александр Беглов в ВКонтакте рассказал о дальнейших планах по развитию города, которые предложили активные петербуржцы.
Михаил Ведерников в Instagram обратился к жителям Пскова – пассажирам авиарейсов - с просьбой позаботиться о средствах индивидуальной защиты, а также узнавать заранее информацию о действующих ограничениях в регионе.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что с 12 июня в Нижегородской области отменяют обязательное оформление QR-кодов для выхода из дома.
Артур Парфенчиков в ВКонтакте сообщил, что двухнедельная самоизоляция для граждан, въезжающих на территорию Карелии из других регионов России, отменена.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что в селе Александрия Ставрополья завершилось строительство новой амбулатории по нацпроекту.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что пришкольные и загородные детские лагеря в Челябинской области будут поэтапно открываться с 6 июля.
Александр Бречалов в ВКонтакте сообщил, что жители Удмуртии с помощью голосования в соцсетях определили лучший проект фасада аэропорта Ижевска.
Александр Дрозденко в Instagram сообщил, что границу Ленинградской области с Финляндией откроют до начала августа.
Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что больницу города Корсакова на Сахалине закрыли на карантин.
Антон Алиханов в Instagram сообщил, что двухнедельную обсервацию, обязательную для прибывающих в Калининградскую область, планируют отменить.
Сергей Цивилев в Telegram сообщил, что с 15 июня возобновляется работа детских лагерей, санаториев и музеев.
Наталья Комарова в Instagram поделилась юношеским фото со своими подписчиками.
Вениамин Кондратьев в Telegram сообщил, что власти Кубани приняли решение об открытии объектов турпоказа, зоопарков, океанариумов и дельфинариев на открытом воздухе.
Иван Белозерцев в Instagram пообещал, что разрушенное в Пензе граффити с медиком-ангелом восстановят.
Рустам Минниханов в Instagram поздравил жителей с юбилеем республики, опубликовав видеоролик, посвященный 100-летию Татарстана.
Источник: Медиалогия