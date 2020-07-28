Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» помогли устранить повреждение на водопроводных сетях г. Геленджика

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28 июля около 4 часов утра на водопроводных сетях ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» было обнаружено серьезное повреждение – на магистральном водоводе диаметром 720 мм боковая трещина размером 700х50 мм, что привело к значительной утечке воды.

Как только информация о повреждении поступила в диспетчерскую службу ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подача воды на город Геленджик была остановлена. На период устранения аварии часть воды была перенаправлена на город Новороссийск.

В то же время на помощь геленджикскому водоканалу выехала спецмашина с аварийной бригадой РЭУ «Троицкий групповой водопровод» в составе шести человек под руководством старшего мастера участка водопроводной сети Андрея Брынского. Специалисты помогли сбросить воду с магистрального водовода и устранить утечку. На место повреждения была наложена стальная накладка размером 800х200 мм. И еще одну небольшую накладку 300х200 мм установили рядом на трубе, где имелась вмятина, которая в дальнейшем могла привести к аварийной ситуации.

Мероприятия по ликвидации аварии были выполнены качественно и в минимальные сроки, сварочные работы завершены в 12 часов 30 минут. После этого началось наполнение водовода. К 16.00 часам подача воды абоненту ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» возобновилась в плановом режиме.

Сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проводил селекторное совещание по решению проблем водоснабжения в регионе. В совещании принял участие и директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев. В ходе совещания особое внимание было уделено крупнейшему ресурсоснабжающему предприятию «Кубаньводкомплекс», которое обеспечивает питьевой водой курортные города и населенные пункты Черноморского и Азовского побережий. Губернатор поручил проблемы водоснабжения, энергоснабжения и строительства решать комплексно.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"