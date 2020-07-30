"Обесценить протест". Чего добивается Дегтярев в Хабаровске?

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В митингах в Хабаровске участвуют провокаторы из Грузии, считает врио губернатора. Такими заявлениями он только ухудшит ситуацию, отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталия Елисеева.

В несанкционированных митингах за освобождение губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвуют провокаторы из Грузии. Об этом заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью RTVI.

Он, впрочем, отметил, что понимает праведный гнев местных жителей и призвал их не обижаться на его заявления о том, что ими манипулируют.

Присутствия иностранных провокаторов, действительно, нельзя исключать, считает политолог, публицист Наталия Елисеева.

"Отрицать возможность того, что там действительно присутствуют провокаторы из Грузии или других стран, нельзя. По информации открытых источников достоверно известно, что силы российской несистемной оппозиции сейчас в Хабаровске и занимаются там организацией митингов. Исходя из этого, можно предположить, что там могут быть и представители Грузии, Украины", - отметила Наталия Елисеева в эфире радио Sputnik.

Впрочем, по ее мнению, нельзя грести всех под одну гребенку – даже гипотетическое присутствие провокаторов не означает, что этот протест не поддерживают сами хабаровчане.

"Дегтярев, видимо, сделал заявление, чтобы оправдать большое количество человек и дискредитировать происходящее. Даже несмотря на то, что там могут быть представители других государств, большую часть протестующих составляют жители Хабаровска. То есть Дегтярев сейчас пытается протест обесценить, привести его в русло подготовки революции, дестабилизации региона. В любом случае люди недовольны, у них есть свое мнение, и они хотели бы его высказать. Грести всех под одну гребенку, заявлять, что это все провокаторы из Грузии, никоим образом нельзя", - уверена Наталия Елисеева.

Она считает, что такими заявлениями Дегтярев может окончательно лишить себя возможности диалога с хабаровчанами.

"Дегтяреву нужно быть очень аккуратным – сейчас можно с этими простыми людьми, которые выражают свое мнение, потерять и без того неустойчивую связь, нарушить диалог, который кое-как начинает выстраиваться. Дегтяреву стоит перестать обвинять всех в попытке раскачать ситуацию и все-таки понять, что есть контингент недовольных протестующих в регионе, и этими заявлениями проблему не решить, ее нужно решать системно в рабочем ключе", - отметила Наталия Елисеева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/