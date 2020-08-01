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Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров по объемам рефинансирования ипотеки за январь-июнь 2020 года по версии Русипотеки. В первом полугодии 2020 года Банк ДОМ.РФ выдал около 6 тысяч кредитов для рефинансирования взятой в другом банке ипотеки, включая кредиты в рамках программ с господдержкой, на сумму почти 14 миллиардов рублей. Это примерно в 3 раза больше, чем за январь-июнь 2019 года.

Средняя сумма рефинансируемой в Банке ДОМ.РФ ипотеки составляет 2,4 миллиона рублей. Больше всего кредитов по программе выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях.

Ставка рефинансирования в Банке ДОМ.РФ – от 7,7%. Минимальная ставка доступна при условии подтверждения доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ и электронной регистрации сделки. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет. По программам с господдержкой ставка рефинансирования еще ниже – от 4,7% в рамках «Семейной ипотеки» и 7,5% по «Военной ипотеке».

«Рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке – одна из наиболее востребованных сегодня программ. В результате снижения ставок в мае стоимость кредитов, рефинансируемых в нашем банке, оказалась ниже средневзвешенной ставки на рынке ипотеки. Ожидаем рост динамики по программе в краткосрочной перспективе. Тем более, что в июне мы запустили «Легкое рефинансирование», и перекредитовать ипотеку стало еще проще – теперь это можно сделать в электронном формате, сотрудник банка приедет на территорию клиента для идентификации и выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи», – отметил директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ», «АЗС», «Образование» и «Книги».

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/