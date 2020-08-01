О решениях оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

/В России/

31 июля 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приёму туристов. Изменения вступят в силу после публикации распоряжения Правительства об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа. Оперативным штабом прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно.

Источник: http://government.ru/