/В России/

О решениях оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

31 июля 2020 года Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приёму туристов. Изменения вступят в силу после публикации распоряжения Правительства об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа. Оперативным штабом прорабатывается вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение. Информация о принятых решениях будет сообщена дополнительно.

Источник: http://government.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Шойгу принял участие в молебне в честь небесных покровителей ВДВ

Закрытый опрос российских чиновников показал их нутро

Охлобыстин рассказал, что изменилось в "Современнике" без Ефремова

С 1 августа россиянам открылись Египет и ОАЭ

Первый взнос для льготной ипотеки снизят до 15%