Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июль 2020 года

/В России/

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион МедиаИндекс 1 0 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 11 980,6 2 +4 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 10 063,1 3 +6 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 9 408,1 4 -1 БУРЛАЧКО Юрий Александрович Краснодарский край 8 426,1 5 -1 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 6 871,1 6 +2 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 5 973,3 7 +5 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 5 909,0 8 -3 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 5 720,1 9 -7 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 5 019,1 10 0 ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович Иркутская область 4 388,1 11 -4 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 4 266,1 12 -1 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 3 420,0 13 +4 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 3 374,0 14 +2 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 3 330,1 15 +12 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 3 253,0 16 +19 СВИРИДОВ Дмитрий Викторович Красноярский край 3 177,0 17 -4 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 2 807,0 18 +10 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 2 766,0 19 -5 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 2 546,0 20 +13 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 2 219,0 21 -1 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 2 164,0 22 +56 ЗИКУНОВА Ирина Валериевна Хабаровский край 1 911,0 23 +25 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 1 894,0 24 +1 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 1 878,0 25 -6 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 1 831,0 26 -2 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 1 652,0 27 -6 РОМАНОВ Александр Сергеевич Саратовская область 1 608,0 28 -13 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 1 533,0 29 +13 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 1 368,1 30 +47 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 1 345,0 31 +19 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 1 335,0 32 +7 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 1 263,0 33 -1 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 1 255,0 34 -3 ГОГОЛЕВ Петр Васильевич Саха 1 245,0 35 -5 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 1 164,0 36 -14 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 1 149,1 37 -1 НЕМЦЕВ Владимир Владимирович Севастополь 1 141,0 38 +2 БАБУРИН Виктор Сергеевич Калужская область 1 105,0 39 -13 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 1 096,0 40 -6 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 1 040,3 41 +2 КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович Самарская область 1 023,0 42 -5 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 961,0 43 +13 БЛОШКИН Александр Иванович Волгоградская область 931,0 44 -15 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 909,0 45 +6 ПРОКОПЬЕВА Екатерина Владимировна Архангельская область 863,0 46 -2 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 850,1 47 -24 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 780,0 48 +9 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 755,0 49 +23 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 723,0 50 -4 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 715,0 51 +18 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 713,0 52 +1 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 692,0 53 -15 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 685,0 54 -36 ХАПОЧКИН Андрей Алексеевич Сахалинская область 661,0 55 -14 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 614,0 56 -7 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 611,0 57 +4 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 579,0 58 -11 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 530,1 59 +11 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 426,0 60 -2 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 384,0 61 +13 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 370,1 62 -3 БАКИН Владимир Гаврилович Кировская область 346,0 63 +13 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 334,0 64 -9 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 327,0 65 -13 ПОЛУЯНОВА Наталия Владимировна Белгородская область 320,1 66 -12 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 306,0 67 -2 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 261,0 68 -23 ЛОГИНОВ Вячеслав Юрьевич Амурская область 259,0 69 -3 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 233,0 70 -3 ДМИТРИЕВА Марина Авенировна Ивановская область 194,0 71 -8 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 187,0 72 +3 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 182,0 73 -9 ЕГОРОВА Альбина Егоровна Чувашия 174,0 74 +10 СМИРНОВ Анатолий Васильевич Марий Эл 130,0 75 +5 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 111,0 76 -14 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 110,0 77 -17 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 105,0 78 -5 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 88,0 79 0 МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич Ульяновская область 83,0 80 -9 КОНСТАНТИНОВ Алексей Дмитриевич Ярославская область 82,0 81 +4 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 72,0 82 0 ПЕТРОВ Вячеслав Анатольевич Кемеровская область 66,0 83 -15 ПАВЛОВ Владимир Анатольевич Бурятия 51,0 84 -3 ЛУТОВИНОВ Александр Ильич Ненецкий АО 37,1 85 -2 ЯНДИЕВ Магамет Джабраилович Ингушетия 37,0

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июле стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Игорь Брынцалов (Московская область) и Алексей Шапошников (Москва).

СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров решили создать рабочую группу, которая будет регулировать ситуацию с небольшими авторскими барами и разработает поправки в закон, согласно которому с 1 января 2021 года в городе запрещается продажа алкоголя в точках общественного питания с площадью торгового зала менее 50 кв. м. Помимо этого сообщалось, что за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Вячеслав Макаров награжден орденом Александра Невского.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов упоминался в СМИ в связи с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ. В частности, он отметил, что жители Подмосковья проявили активную гражданскую позицию, явка составила более 76%. Кроме того, Игорь Брынцалов встретился с жителями, имущество которых пострадало от наводнения вследствие прорыва дамбы в Рузском районе, сообщив, что все люди, утратившие жилье, получат компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Под руководством председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова состоялось совещание организационного комитета по проведению Всероссийского исторического диктанта на тему событии? Великой Отечественной войны - "Диктант Победы" в 2020 году.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников провел в режиме онлайн пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы весенней сессии, рассказал об особенностях работы городского парламента из-за пандемии, о постепенном снятии ограничительных мер в столице. Также Алексей Шапошников сообщил, что осенняя сессия начнется 14 сентября, депутаты займутся работой по актуализации принятых поправок в Конституцию, обсудят закон о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за наличие борщевика на земельных участках, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Самые заметные перемещения в рейтинге у Ирины Зикуновой (+56), Валерия Раенко (+47) и Владимира Киселева (+25).

Председателя Законодательной Думы Хабаровского края Ирину Зикунову СМИ называли одним из возможных кандидатов на должность временно исполняющего обязанности губернатора после ареста Сергея Фургала. После назначения на этот пост Михаила Дегтярева Ирина Зикунова сообщила, что это не стало для нее неожиданностью: его кандидатура обсуждалась на открытом заседании координационного совета ЛДПР с участием краевых и городских депутатов. Также Ирина Зикунова заявила, что преждевременно давать какие-то окончательные оценки относительно работы Дегтярева в качестве губернатора.

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко прокомментировал принятые законы, устанавливающие новые льготы для бизнеса, в том числе, налоговые каникулы для резидентов Территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Еще один закон предусматривает поддержку самозанятых граждан.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев выступил с рядом инициатив по корректировке федеральных законов, в частности, он предложил ограничить сроком один год действие разрешения на обработку персональных данных операторами и ввести полный запрет на пропаганду ЛГБТ среди всех возрастных групп населения. Также Владимир Киселев предложил продлить срок действия единого налога на вмененный доход до 2024 года и предусмотреть компенсации для пассажирских перевозчиков в качестве поддержки внутреннего туризма.

Источник: «Медиалогия»