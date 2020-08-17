Объяснена невозможность сделать 31 декабря выходным

/В России/

Перенос рабочего дня с 31 декабря текущего года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам ТК РФ, но этот момент может быть принят во внимание при переносе выходных дней в следующем году. Так, Министерство труда и социальной политики объяснило невозможность сделать 31 декабря выходным днем.

Соответствующее пояснение министерство направило в ответ на запрос председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В частности, перенос рабочего дня будет не соответствовать требованиям 110 статьи ТК РФ.

Нилов в своем Telegram-канале написал, что только руководители субъектов могут принять решение о выходном дне 31 декабря, но, с его точки зрения, это может вызвать недоумение у соседних регионов, которым день перед Новым годом оставили рабочим.

Источник: https://www.mk.ru/