Электрический самокат Kugoo HX Pro: основные преимущества и особенности

/В России/

В последнее время в крупных городах проблема пробок становится более острой.

В первую очередь это связано с увеличением потока транспорта. Китайцы, которые столкнулись с этой проблемой одни из первых, нашли оптимальный путь решения, представив всему миру электрические самокаты. Это относительно новый тип транспорта, появившийся на мировом рынке не так давно.

Для электрических самокатов характерна компактность и мобильность. Такая техника может пройти внушительное расстояние (в рамках города) на одном заряде. При необходимости ее можно быстро сложить и перевезти в общественном транспорте. Одной из новинок рынка считается модель Kugoo HX Pro.

Особенности модели

Главная проблема всех городских самокатов — возможность небольшого пройденного километража на одном заряде АКБ. Такая техника должна заряжаться в близости с электророзетками. В некоторых случаях даже необходима дополнительная гидроизоляция. Эти нюансы были исправлены в новом электросамокате Kugoo HX Pro. Этот аппарат оснащается АКБ емкостью 12,8 Ач, которая позволяет пройти на заряде до 45 километров.

Сама АКБ в этой модели съемная, соответственно, она может заряжаться автономно от транспорта. В данном случае пользователю не надо заносить в дом самокат с улицы, необходимо только демонтировать батарею. Аккумулятор установлен на рулевой стойке, соответственно, ему не нужна дополнительная гидрозащита.

Качественная амортизация при движении по кочкам и неровностям обеспечивается за счет больших и накачиваемых колес на 10 дюймов. В электросамокате Kugoo HX Pro предусмотрено три типа тормозов: рекуперативный, ножной и дисковый. При необходимости они позволяют быстро остановить технику. Кроме того, в этой модели предусмотрена функция ограничения скорости. Она настраивается на панели управления компьютера.

Основные параметры Kugoo HX Pro

Данная модель электросамоката имеет следующие характеристики:

тип аккумуляторной батареи — литий-ионный;

мощность мотор-колеса составляет 350W;

тип колес — накачиваемый, оснащенный камерой;

время полной зарядки аккумулятора составляет до 6 часов;

напряжение батареи — 36В;

характеристики зарядного устройства — 42В, 6 Ампер;

общий вес транспортного средства — 14 килограмм;

максимально допустимая нагрузка — до 120 кг;

Kugoo HX Pro может преодолеть подъем в гору под наклоном 15 градусов;

рабочий диапазон температур электросамоката составляет от -10 до +40 градусов.

В этой модели отсутствует возможность регулировки рулевой колонки по высоте. В Kugoo HX Pro предусмотрена подножка, а также механический звонок. Спереди расположена мощная фара, сзади — стоп-сигналы, обеспечивающие безопасность на дороге.

Основные преимущества модели

Для Kugoo HX Pro характерны следующие достоинства:

Батарея с увеличенной мощностью. При сборке аккумулятора использовались конструктивные элементы компании Panasonic, благодаря чему обеспечивается длительный ресурс эксплуатации и качество. Высококачественная сборка. Данная модель собрана достаточно качественно. Во время движения ничего не разбалтывается, посторонние звуки отсутствуют. Сама по себе модель довольно тихая, поскольку электроколесо оснащено контроллерами Холла. Для производства элементов управления использовались приятные материалы, все комплектующие аккуратно зафиксированы. Kugoo HX Pro трогается с места плавно, рывки отсутствуют. Вся проводка уложена внутри корпуса, поэтому вероятность замыкания сводится к нулю. Большие колеса. Благодаря надувным покрышкам обеспечивается максимальная мягкость хода. Kugoo HX Pro хорошо амортизирует на любых ухабах, кочках, неровностях дороги и плитке. Для максимального комфорта передвижения предусмотрен клиренс 12 см. Благодаря этому рейдер может съезжать с небольших бордюров без необходимости вставания с электросамоката.

Благодаря усовершенствованной конструкции (из-под деки убраны все электрические элементы), необходимость гидрозащиты отсутствует. Если ранее нужно было ездить аккуратно, чтобы не допустить попадания влаги в аккумуляторный отсек, то теперь на этот счет можно не беспокоиться.