Раскрыт секрет популярности самокатов

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Популярность самокатов растет – повлияет ли на это режим коронавирусных ограничений? Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров.

Самокаты в последнее время становятся очень популярными, и это мировой тренд, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров.

"Это касается как личных самокатов, так и системы краткосрочного проката и обычных самокатов и самокатов на электрической тяге. Если посмотреть на мировой тренд, то во всем мире популярность самокатов с каждым годом все больше растет. Люди все больше отдают им предпочтение", - считает Кирилл Жанайдаров.

Он отметил, что удобство и популярность самоката можно объяснить его мобильностью – это не транспортное средство, а поэтому проехать на нем можно везде.

"Есть вопрос, связанный с регуляторкой, касающейся самокатов: где они могут ездить. Это не является транспортным средством, поэтому они могут передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Сейчас коллеги из

Минтранса дорабатывают норматив, поэтому там будут кое-какие изменения. А в целом тренд на развитие таких систем устойчив", - отметил Кирилл Жанайдаров.

По его мнению, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, несколько понизили спрос, но рынок со временем восстановится.

"Сейчас, ввиду кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, все эти сервисы несколько упали, но в целом тренд на развитие электросамокатов имеет устойчивый рост, и с каждым годом этот рынок будет становиться более объемным и более дорогим", - уверен Кирилл Жанайдаров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/