В России выступили против сигарет "без лица"

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В России вновь заговорили о введении обезличенных пачек для сигарет. Почему это плохая идея, рассказал радио Sputnik главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак", табачный эксперт Максим Королев.

Идею введения сигаретных пачек "без лица" могут начать обсуждать в рамках ЕАЭС. Минздрав Проект документа должны согласовать Минэкономики и Минздрав, а после Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Инициативу ввести обезличенные пачки сигарет в рамках антитабачной концепции Минздрав предлагал еще в 2016 году, но тогда она встретила сопротивление табачных лоббистов. В этот раз будет то же самое, уверен табачный эксперт Максим Королев

"Это однозначно негативная мера для рынка табака. Опыт десятка стран, которые это уже внедрили эту меру, только один – это увеличение доли нелегальных сигарет. Это произошло во всех странах от Австралии до Великобритании. Никакого влияния на количество потребления эта мера не оказала", - объяснил табачный эксперт.

Если инициатива пройдет обсуждение и получит одобрение, то все сигаретные пачки всех производителей в странах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) будут одинаковыми. Цвет, форма, размер и рисунок будут однотипными, а различие останется только в названии бренда, которое будет набрано одинаковым шрифтом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/