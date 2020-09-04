Налоговые вычеты на детей предложили изменить

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Налоговый вычет на детей предложили увеличить почти в три раза. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Он считает, что размеры налоговых вычетов на первого и второго ребенка следует увеличить с 1,4 тысячи рублей до 4 тысяч рублей, а на третьего и последующих детей – с 3 тысяч рублей до 8 тысяч рублей. Также депутат предложил увеличить доход, при котором россияне смогут получать вычет, до 600 тысяч рублей.

Принципы семейного налогообложения требуют не единичных решений, а комплексного подхода, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейный ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я оцениваю положительно все, что связано с поддержкой семей с детьми, особенно в период преодоления экономических, социальных последствий пандемии. В то же время этот вопрос должен решаться комплексно, и принципы семейного налогообложения, которые были предложены в президентском послании, на мой взгляд, требуют не единичных решений, а комплексного подхода . Важны не только вычеты на ребенка, важно чтобы эти вычеты фактически улучшали, создавали модель экономической устойчивости семьи, и экономическая активность родителей была более выгодной, чем получение пособий", – считает Сергей Рыбальченко.

Поддержка в налоговой сфере в отношении родителей должна минимально ограничиваться доходами, считает эксперт.

"Родители с высокими доходами, их расходы на будущее детей тоже существенны. Как раз родители с высокими доходами, выплачивающие налоги, вносят определенную экономическую стабильность в формирование бюджета, а, следовательно, тоже должны пользоваться благами, которые предоставляются на детей. Универсальный подход в конечном счете способствует улучшению демографической ситуации, а введение ограничений по доходам решает социальные проблемы, но не способствует реализации репродуктивных планов семей всех категорий", – отметил Сергей Рыбальченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/