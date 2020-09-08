31 декабря может стать выходным

/В России/

31 декабря 2021 года может стать выходным днем, потому что этот день выпадает на пятницу. Минтруд разработал график выходных и праздников на следующий год. Нерабочими также станут дни с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

Такой вариант праздников, если добавить туда 31 декабря, является оптимальным, но должно пройти коллегиальное решение, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

"Дискуссия насчет того, чтобы 31 декабря сделать полноценным выходным днем, шла достаточно давно, более того, в некоторых регионах уже самочинно начали переходить к этому формату. Данное предложение вполне заслуживает поддержки. Майские праздники остаются примерно такими же в зависимости от сочетания праздничных дней и выходных. Всегда будут предлагать либо увеличить майские праздники, оттяпав часть январских, либо потом ближе к январю увеличить январские каникулы за счет майских. Это вечный спор", – сказал Александр Шершуков.

Сокращать количество праздничных дней в России нет необходимости, считает эксперт.

"С точки зрения рабочих часов Россия выходит в десятку стран, где работают максимальное количество времени. В этом смысле количество выходных и праздничных дней не влияет на объем работы в часах. Вопрос не в количестве времени работы, а в том, насколько эффективно использовать это время. Это проблема, с которой надо бороться не за счет срезания выходных и праздников, а за счет изменения системы управления и больших вложений в инструменты, которыми пользуются работники", – сказал Александр Шершуков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/