Раскрыты детали налога на вклады больше 1 млн рублей

/В России/

В Федеральной налоговой службе определились с процедурой сбора налога на доход по вкладам и ценным бумагам. Новый сбор распорядился ввести президент Владимир Путин в мартовском обращении к россиянам.

Под него попадут вклады свыше 1 млн рублей. Как разъяснили в ФНС, от граждан никаких действий в связи с этим не потребуется: налоговики сами соберут информацию обо всех депозитах физического лица во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают сумму налога.

Эксперты «МК» объяснили, как это будет работать на практике.

По итогам 2021 года россиянам впервые рассчитают налог на вклады. Заплатить его нужно будет до 1 декабря 2022 года. То есть под расчет попадут доходы по вкладам за следующий год, а в 2020-м еще можно копить спокойно. В ФНС назвали формулу, по которой будет определяться налоговая база для уплаты подоходного налога в 13%.

Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином за год по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной умножением 1 млн рублей на действующую ключевую ставку. Поясним эту непростую формулу на конкретном примере.

Допустим, у вас на депозите 1,4 млн рублей (максимальная сумма, застрахованная Агентством по страхованию вкладов) под 5% годовых. С них за год вам «накапает» 70 000 рублей дохода. Необлагаемый процентный доход при текущей ключевой ставке ЦБ составит 42 500 рублей (1 млн ? 4,25%). Налог вам придется заплатить с 27 500 рублей (70 000 – 42 500). Сумма к уплате составит 3 575 рублей (это 13% от 27 500 рублей). Но эти расчеты актуальны для сегодняшней ключевой ставке, а она за 2021 год может несколько раз поменяться. Кстати, на момент подписания закона о новом налоге она была другой – 6%, а необлагаемый процентный доход был 60 тысяч. Чем ниже ставка, тем меньше сумма, которую можно заработать, не платя налог.

В принципе ничего нового в расчете налога не появилось: ранее Минфин давал точно такое же пояснение. Зато прояснилось, как именно налоговая служба будет добывать данные о вкладах россиян. Из ФНС будут «сливать» банки до 1 февраля каждого года. Таким образом налоговики получат доступ к состоянию счетов россиян.

«Судя по всему, ФНС будет получать всю информацию о всех вкладах граждан, обрабатывать ее и облагать налогом тех лиц, чья сумма вкладов превышает 1 млн рублей. До введения налога на вклады доступ к банковской информации граждан могли получать лишь правоохранительные органы на основании судебного решения, а также судебные приставы при наличии открытого исполнительного производства», - поясняет адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

целом процедура уплаты налога на процент от вкладов будет аналогична процедуре оплаты имущественных налогов, добавляет юрист. «Налоговый орган сформирует сводное налоговое уведомление для уплаты данного налога вместе с имущественными. Информация отразится в личном кабинете ФНС, а также гражданам придет почтовая квитанция для оплаты налогов. В случае неуплаты или несвоевременной оплаты налога на вклады, ФНС будет начислять штрафные санкции в виде пени по тем же правилам, что и за просрочку оплаты имущественных налогов», - разъяснил наш собеседник.

В ФНС напомнили, кому не нужно беспокоиться об уплате налога на вклады. Квитанцию не предъявят тем, у кого на депозите меньше 1 млн рублей или ставка меньше 1% годовых, а также владельцам эскроу-счетов. На валютные вклады закон тоже распространяется: их конвертируют в рубли по курсу ЦБ в день получения дохода. Правда, как правило, по валютным вкладам в российских банках ставка ниже 1%, так что их владельцев может «пронести».

Как подсчитывали в правительстве, в бюджет новый фискальный сбор должен приносить по 150 млрд рублей ежегодно. Тем, кто не хочет делиться с казной, эксперты советуют своевременно найти замену банковским вкладам. «Нужно искать инструменты для инвестиций, которые налогом не облагаются. Например, есть ряд облигаций российских эмитентов, доход по которым облагается налогом по формуле «5%+ключевая ставка ЦБ». То есть при доходности ниже 9% налогов не будет. Вообще же, практически все операции на фондовом рынке доходнее депозита. В качестве источника пассивного дохода можно рассмотреть инвестиционное страхование жизни и здоровья. А вот дробить деньги на несколько вкладов в разных банках бесполезно – их все равно увидят и сложат доход по ним», - предупреждает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Источник: https://www.mk.ru/economics/