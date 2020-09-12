Россиянам пересчитают пенсии

/В России/

В Российской Федерации хотят ввести ежегодную индексацию всех пенсий. Кроме того, есть планы по пересчету выплат работающим пенсионерам, начиная с 2015 года.

Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты нижней палаты российского парламента в осеннюю сессию. Как пишут «Известия», это связано с принятой поправкой в Конституцию. По информации издания, документ предполагает, что все виды пенсий в РФ должны пересматриваться как минимум раз в год.

В законопроекте также прописаны нормы о доиндексации и перерасчете выплат работающим пенсионерам, начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4 процента, вместо официальных 12,9 процента уровня инфляции в России. Согласно подсчетам авторов инициативы, для компенсации выплат из бюджета необходимо будет выделить 1,3 трлн рублей.

Заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов объяснил, что индексация для работающих пенсионеров до этого момента все время откладывалась с 2016 года на более поздний срок, поэтому проект закона должен исправить ситуацию.

Издание отмечает, что инициатива уже одобрена думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там пояснили, что закон обусловлен требованиями новых норм Конституции.

Источник: https://www.mk.ru/economics/