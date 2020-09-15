Владимир Булавин принял участие в церемонии открытия Южной электронной таможни в Ростове-на-Дону

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Руководитель ФТС России Владимир Булавин 15 сентября 2020 года принял участие в открытии Южной электронной таможни (ЮЭТ) в Ростове-на-Дону. На церемонии также присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Владимир Булавин: «Создание Южной электронной таможни – один из заключительных шагов реформы российских таможенных органов. Мы разделили документальный и фактический контроль, достигли единообразия в принятии решений, перешли на «бесконтактные» отношения с участниками ВЭД. Это позволило значительно ускорить процесс таможенного оформления без потери его эффективности, а также перевести взаимодействие бизнеса с таможней в более простой и удобный формат».

В здании ЮЭТ размещаются структурные подразделения таможни и подчиненного ей центра электронного декларирования (Южного ЦЭДа). Помещения оснащены системами бесперебойного электроснабжения, оперативного и охранного видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, автономной системой отопления, необходимым серверным и телекоммуникационным оборудованием. Также обустроен современный учебный зал для повышения квалификации должностных лиц. Южный ЦЭД – с учетом сменного графика работы – оснащен 87 автоматизированными рабочими местами. Рабочее пространство операционных залов организовано по принципу офиса с открытой планировкой.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления