Раскрыты детали проекта о "всероссийском сносе жилья"

/В России/

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает по всей стране ради «комплексного развития территорий» в массовом порядке сносить жилые дома и прочие постройки, причем не только аварийные.

Проблема за малым: местным властям надо найти средства - или застройщика, готового проект профинансировать.

После того, как в Москве была запущена программа реновации жилья, предложения распространить подобную практику на всю страну звучали неоднократно, но все попытки законодательно вопрос урегулировать заканчивались неудачей. Внесенный на этот раз в Госдуму объемный документ на 47 страницах с предложением внести изменения в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы подписали трое сенаторов (Николай Журавлев, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко), а также глава думского Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев («ЕР»). Но на самом деле, как считает глава думского Комитета по ЖКХ Галина Хованская («СР»), «эта инициатива, скорее всего, исходит от кого-то в исполнительной власти».

В Градостроительном кодексе, по мнению авторов, должна появиться новая глава под названием «Комплексное развитие территорий». Решение о нём может быть принято правительством РФ (по инициативе региона), властями самого региона или муниципалитетом. Попасть в границы обреченной на развитие территории имеют шанс те кварталы или районы населенных пунктов, где не менее 50% земель занято пустырями, многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, самовольными постройками, а также домами, которые включены в местную «адресную программу сноса и реконструкции».

Что такое «адресная программа сноса и реконструкции», разъясняется в новом разделе Жилищного кодекса. Включать дома в подобные программы будут власти субъектов РФ - «в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда». Они же решат, какие из домов должны реконструироваться или сноситься в первую очередь, а какие - во вторую и третью. Каких возрастов и какого технического состояния здания попадут в программу - тоже определят власти регионов, исходя из местных условий и наличия средств.

Хотя слова «ветхое жилье» в законопроекте не упоминаются, по факту речь в данном случае идет именно о нем, сказала «МК» глава Комитета Госдумы по жилищной политике г-жа Хованская. А замглавы думского Комитета по ЖКХ Павел Качкаев («ЕР») в разговоре с «МК» напомнил: «Когда некоторое время назад разрабатывали новую программу расселения аварийного жилья, было решено определить, какое жильё следует считать ветхим, и разработать отдельную программу, чтобы не доводить его до стадии аварийного. Минстрой пытался разработать критерии, но пока не получилось, и в российском законодательстве такого понятия нет».

Теперь, значит, законопроект предлагает самим регионам такие критерии устанавливать. Обычно «ветхим» считают жилье с 70% износом (если речь идет о многоквартирном доме). Ветхое жилье не опасно для жизни - в отличие от аварийного…

А что же будет с остальными, не аварийными и не ветхими домами, оказавшимся на территории «комплексного развития»? В законопроекте об этом ничего не говорится. Г-жа Хованская считает, что «с ними может быть всё, что угодно; если, например, крепкий, не старый трех-четырёхэтажный дом помешает застройщику, то сноса избежать будет очень трудно».

Что же обещано попавшим под снос жильцам и собственникам?

Равнозначные жилые помещения в том же населенном пункте или районе города, что означает квартиру не меньшей жилой площади и с прежним числом комнат, но большей общей площади. Можно попросить и равноценную компенсацию: таковой ЖК называет сумму, включающую рыночную стоимость помещения, общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка, на котором дом стоит, а также все убытки, которые собственник понесет в связи с переездом.

Г-жа Хованская говорит, что в этой части «законопроект резко ухудшает ситуацию по сравнению с московским законом о реновации, где оставлено право на судебную защиту». Во внесенной инициативе о праве оспаривать решение властей в суде ничего не говорится.

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту уверяет: он «не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета». Оплачивать «комплексное развитие» предложено местным бюджетам. Но главным инвестором должна стать компания, получившая право на реализацию программы, и выигравшая специальный аукцион. Требования к застройщику таковы: не менее трех лет работы на рынке строительства жилья, и не менее 5 тысяч кв.м построенной и введенной в эксплуатацию площади (судя по всему, даже одного девятиэтажного дома с примерно 100 квартирами может быть достаточно).

Застройщик получает право конкретные проекты и детали проекта уточнять потом. Для начала вполне достаточно перечня построек, которые планируется снести или реконструировать, и тех, что планируется возвести. На генпланы и прочие утвержденные ранее документы территориального планирования можно не обращать внимания. Новый механизм «будет способствовать обновлению жилои? застрои?ки городов, созданию комфортнои? городскои? среды, улучшению жилищных условии? граждан»,- утверждают авторы в пояснительной записке.

А как будет учитываться мнение граждан? Если собственники и наниматели в многоквартирном доме «большинством в две трети от общего числа жилых помещений» проголосуют за включение в программу - так тому и быть. А выйти из программы дом может более чем одной третью голосов собственников помещений.

Глава думского Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) в разговоре с «МК» пояснил, что формы выяснения мнения населения о градостроительных планах по общим правилам вот уже несколько лет определяет руководство региона, и отменить «очные публичные слушания, заменив их электронным обсуждением, им по факту ничто не мешает». Г-н Диденко уверен, что средств на реновацию не только у муниципалитетов, но и в подавляющем большинстве субъектов РФ нет, в 52% из них в очереди на улучшение жилищных условий семьи стоят больше 10 лет.

Источник: https://www.mk.ru/economics/